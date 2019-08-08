ФАН публикует видео с места смертельного ДТП с грузовиком под Саратовом

Саратов, 8 августа. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места автокатастрофы под Саратовом, жертвами которой стали три человека.

ДТП с участием Lada Priora и грузовика произошло в четверг вечером в районе Песчано-Уметского тракта недалеко от Саратова. Грузовик перевозил битум, после столкновения вещество вылилось на дорогу.

Жертвами аварии стали три человека. Все они находились в легковом авто. На видеозаписи видно, что Lada сильно искорежена, шансов выжить у водителя и его пассажиров практически не было. Грузовик после столкновения перевернулся на бок.

Ранее в четверг стало известно об аварии под Оренбургом, в которой также погибли три человека. Как сообщает RT, автокатастрофа произошла на трассе М5 «Урал» в Бузулукском районе. Водитель Cherry не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В ДТП пострадал ребенок, его госпитализировали.