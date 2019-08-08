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Телеведущий Васильев посоветовал Королевой при выборе нарядов закрывать ноги

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Телеведущий Васильев посоветовал Королевой при выборе нарядов закрывать ноги

Москва, 8 августа. Историк моды, декоратор, телеведущий Александр Васильев раскритиковал наряд, в котором певица Наташа Королева появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. 

Королева на фестивале появилась перед камерами в коротких шортах и легкой футболке. Как сообщает портал «7 дней», внешний вид певицы расстроил эксперта в области моды.

 «Ей пора, как я уже советовал, переходить к нарядам в стиле леди лайк, к более широким юбкам, платьям, закрывать ноги», — заметил Васильев.

Эксперт отметил, что Королева уже давно работает в образе «задорной молодушки», но ей предстоит все «чаще сталкиваться с более молодыми певицами, ее конкурентками в этой области».

Отметим, что это далеко не самый откровенный наряд, в котором заслуженная артистка РФ предстает перед своими поклонниками. Ранее Королева порадовала их обнаженным фото в Instagram. Как сообщала «Газета.ру», 46-летняя певица предстала перед миллионами подписчиков своей страницы во время стойки на руках, повернувшись к камере спиной. По словам звезды, на этот поступок ее вдохновила похожая публикация певицы Светланы Лободы. Однако чуть позже певица удалила провокационный снимок.

В минувший понедельник певица поделилась со своими поклонниками веселым видео с побережья Краснодарского края, где она отдыхает вместе с семьей. В своем Instagram-аккаунте она в сторис опубликовала ролик, в котором в розовом бикини исполняет зажигательный восточный танец на фоне моря. 

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Источник: 7 дней
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