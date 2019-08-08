МИД РФ раскритиковал нагнетание антироссийской истерии Грузией и Западом

Москва, 8 августа. Западные страны и Грузия не извлекли уроков из трагических событий августа 2008 года на Кавказе. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в четверг к 11-й годовщине начала вооруженной агрессии Грузии в Южной Осетии.

В ведомстве заявили, что Тбилиси вместе со странами Запада нагнетают антироссийскую истерию, а также втягивают Грузию в НАТО, накачивая регион вооружением.

«Все это — тупиковый путь, который никоим образом не приближает регион к миру, стабильности и безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что власти Грузии не прилагают усилий для содействия добрососедских отношений между Южной Осетией, Грузией и Абхазией. В МИД РФ подчеркнули, что Россия будет продолжать работу по установлению диалога между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой.

Российские дипломаты считают, что первый шаг в установлении этих отношений — подписание соглашений о взаимном неприменении силы.

«Еще раз призываем грузинскую сторону, а также наших западных партнеров признать сложившиеся в Закавказье геополитические реалии», — отмечается в сообщении МИД РФ.

Абхазия и Южная Осетия — суверенные государства со всеми атрибутами государственности, Россия оказывает этим республикам масштабную финансовую помощь, в том числе через инвестиционные программы содействия социально-экономическому развитию, подчеркнули в российском ведомстве.

«Политика России носит абсолютно прозрачный характер и нацелена на развитие взаимовыгодных связей с партнерами, на укрепление доверия и взаимопонимания», — заявили в МИД РФ.

Напомним, 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Грузинские войска разрушили Цхинвала — столицы Южной Осетии. Россия ввела в республику свои войска, защищая жителей Южной Осетии. После пяти дней боевых действий российская армия вытеснила грузинские войска из региона. В МИД РФ заявляли, что военная операция РФ преследовала одну цель — прекратить агрессию Грузии, сообщает «Газета.ru».

Известный публицист и политолог в беседе с Федеральным агентством новостей Анатолий Вассерман назвал агрессию Грузии против Южной Осетии в 2008 году геноцидом, который осуществлялся под давлением Запада.