Хакеры научились редактировать чужие сообщения в WhatsApp

Тель-Авив, 9 августа. Специалисты по кибербезопасности обнаружили в WhatsApp уязвимости, которые позволяют хакерам редактировать сообщения пользователей. Об этом заявили в израильской компании Check Point Research.

Хакеры могут изменить личность отправителя сообщения, используя функцию цитирования в групповых чатах. Это возможно сделать, даже если человек не состоит в группе. Кроме того, преступники могут править тексты сообщений чужих ответов.

В Check Point Software Technologies заявили, что сообщили об уязвимостях в WhatsApp еще в конце 2018 году, однако они до сих пор не исправлены.

Ранее эксперты обнаружили опасный вирус, который при скачивании на смартфон маскируется под приложение WhatsApp или браузер, а потом демонстрирует навязчивую рекламу. Больше всего от действий вируса пострадали индийские пользователи, было заражено 15 млн устройств. Позже опасная программа была удалена из Google Play Market.

Отметим, в последнее время WhatsApp часто подвергался критике из-за угроз безопасности. Так, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователи WhatsApp не защищены от действий хакеров. По его словам, как только разработчики этого мессенджера устраняют какую-либо «дыру» в безопасности, на ее месте появляется новая.

«WhatsApp намеренно запутывает файлы своих приложений, чтобы никто не смог их тщательно изучить. WhatsApp и его материнская компания Facebook, возможно, даже потребовали установить бэкдоры», — считает Дуров.

Бизнесмен подчеркнул, что WhatsApp не публикует исходный код программы, что не позволяет специалистам по безопасности определить, есть ли в ней такие дефекты. Бэкдоры — дефекты, которые оставляют сами разработчики, чтобы затем можно было получить несанкционированный доступ к программе. Эксперт по компьютерной безопасности Виктор Медведев в беседе с Федеральным агентством новостей считает, что Дуров критикуют WhatsApp, чтобы разрекламировать собственный мессенджер.

Ранее стало известно, что WhatsApp решил судиться с пользователями сервиса, которые нарушают правила его использования, сообщает «Газета.ru».