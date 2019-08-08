Спикер белорусского парламента призвал ускорить работу по сближению законодательства с РФ

Минск, 8 августа. Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович призвал ускорить работу по гармонизации законодательств Белоруссии и России.

Пресс-служба парламента ранее сообщила, что Мясникович в этот четверг провел встречу с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили итоги VI Форума регионов двух стран, прошедшего в Санкт-Петербурге в июле. Мясникович отметил важность гармонизации национальных законодательств в рамах проекта союзной интеграции. Также он упомянул о высокой степени готовности проекта новой программы действий по реализации положений договора о создании союзного государства.

Он отметил, что договор является направлением сотрудничества и изменять его нельзя.

«Возникает вопрос: как исходя из договора, вычленить цели укрепления нашей интеграции, как их конкретизировать? Для этого делается программа действий (по углублению интеграции Минска и Москвы – Прим. ФАН.). И мы должны не дожидаясь этой программы очень серьезно думать над гармонизацией законодательств», – заявил Мясникович.

Спикер добавил, что необходимо ускорить работу над концепцией сближения законодательства обеих стран.

Напомним, Москва и Минск договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе Лукашенко обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.