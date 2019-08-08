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Двое сирийских военных погибли в результате обстрелов со стороны боевиков

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Двое сирийских военных погибли в результате обстрелов со стороны боевиков

Дамаск, 8 августа. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в Идлибской зоне деэскалации за последние сутки совершили 46 обстрелов. Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, в результате действий боевиков погибли двое сирийских военных.

«Погибло два, ранено 13 сирийских военнослужащих. Пострадали пять мирных жителей»,  – заявил Бакин.

Всего за последние сутки было зафиксировано 46 обстрелов. По данным ЦПВС, боевики обстреляли ряд районов города Алеппо, а также населенные пункты в провинциях Хама, и Латакия.

Напомним, что ранее ЦПВС сообщал о резком обострении ситуации в Идлибской зоне деэскалации, где боевики отказались соблюдать режим прекращения огня.

Только за 6 августа было зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелам подверглись свыше тридцати населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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Источник: РИА Новости
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