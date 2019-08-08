Появились доказательства подделки заявлений граждан, «поддержавших» выдвижение Яшина

Москва, 8 августа. Бывший сотрудник так называемого ФБК привел доказательства того, что Илья Яшин, экс-кандидат в Мосгордуму от команды блогера Навального по 45 округу, подделывал не только подписи избирателей, но и заявления граждан, что подписи настоящие.

После того, как Яшина сняли с выборов из-за огромного количества брака в подписных листах, «оппозиционер» призывал граждан выходить на незаконные митинги.

Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК», который, как сообщается, ведет бывший сотрудник ФБК, опубликовал несколько сканов подписных листов Яшина. Благодаря представленным документам становится понятно, что подделывались как сами подписи, так и заявления граждан, о том, что эти подписи «настоящие», передают «Народные новости».

Согласно представленным документам, самым распространенным нарушением в подписных листах является дублирование подписей. Кроме «дублей», нашлись более серьезные нарушения.

Подобные заявления «оппозиционеры» сдавали в избирком в качестве «доказательств» того, что подписные листы были забракованы ошибочно. При проверке выяснилось, что и сами заявления были фейком. В частности, по скану паспорта можно сделать вывод, что Елена Солдатова не оставляла свою подпись, а возможно и вовсе никогда и не слышала о Яшине.

Как отмечает издание, Яшина сняли с выборов не столько из-за брака в подписных листах, сколько за использование служебного положения: будучи главой муниципального округа Красносельский, он использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах.

Незаконные митинги в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных митингов выступили подручные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать их кандидатами из-за огромного количества липовых подписей.

По данным Московской городской избирательной комиссии, в подписных листах оппозиционеров были обнаружены фейки, а также подписи умерших («мертвые души»). На одной из съемных квартир нашли целую фабрику по «рисованию» подписных листов для Любови Соболь.

СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на несанкционированной акции. Кроме того, возбуждены дела по факту нападения на полицейского и оставлении ребенка в опасности на митинге.