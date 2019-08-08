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Появились доказательства подделки заявлений граждан, «поддержавших» выдвижение Яшина

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Появились доказательства подделки заявлений граждан, «поддержавших» выдвижение Яшина

Москва, 8 августа. Бывший сотрудник так называемого ФБК привел доказательства того, что Илья Яшин, экс-кандидат в Мосгордуму от команды блогера Навального по 45 округу, подделывал не только подписи избирателей, но и заявления граждан, что подписи настоящие.

После того, как Яшина сняли с выборов из-за огромного количества брака в подписных листах, «оппозиционер» призывал граждан выходить на незаконные митинги.

Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК», который, как сообщается, ведет бывший сотрудник ФБК, опубликовал несколько сканов подписных листов Яшина. Благодаря представленным документам становится понятно, что подделывались как сами подписи, так и заявления граждан, о том, что эти подписи «настоящие», передают «Народные новости».

Согласно представленным документам, самым распространенным нарушением в подписных листах является дублирование подписей. Кроме «дублей», нашлись более серьезные нарушения. 

Появились доказательства подделки заявлений граждан, «поддержавших» выдвижение Яшина

Появились доказательства подделки заявлений граждан, «поддержавших» выдвижение Яшина

Подобные заявления «оппозиционеры» сдавали в избирком в качестве «доказательств» того, что подписные листы были забракованы ошибочно. При проверке выяснилось, что и сами заявления были фейком. В частности, по скану паспорта можно сделать вывод, что Елена Солдатова не оставляла свою подпись, а возможно и вовсе никогда и не слышала о Яшине.

Появились доказательства подделки заявлений граждан, «поддержавших» выдвижение Яшина

Как отмечает издание, Яшина сняли с выборов не столько из-за брака в подписных листах, сколько за использование служебного положения: будучи главой муниципального округа Красносельский, он использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах. 

Незаконные митинги в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных митингов выступили подручные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать их кандидатами из-за огромного количества липовых подписей.

По данным Московской городской избирательной комиссии, в подписных листах оппозиционеров были обнаружены фейки, а также подписи умерших («мертвые души»). На одной из съемных квартир нашли целую фабрику по «рисованию» подписных листов для Любови Соболь.

СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на несанкционированной акции. Кроме того, возбуждены дела по факту нападения на полицейского и оставлении ребенка в опасности на митинге.

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Источник: Народные новости
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