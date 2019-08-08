Греческий эксперт заявил, что EastMed никогда не заменит «Северный поток – 2»

Москва, 8 августа. Газопровод «Северный поток – 2» некорректно сравнивать с находящимся на стадии проектирования трубопровода EastMed, заявил представитель греческой газовой компании на условиях анонимности РИА Новости. По его словам, средиземноморский трубопровод никогда не сможет стать альтернативой для «Северного потока – 2».

Проект средиземноморского газопровода поддерживается США, об этом ранее стало известно на конференции с участием министров энергетики Греции, Кипра, Израиля и США.

Как написало ранее немецкое издание Junge Welt, целью властей США является противопоставление «Северному потоку – 2» газопровода EastMed, который должен стать «альтернативой» поставкам углеводородов из России. Реализация этого проекта даст США возможность саботировать поставки из России, укрепив позиции свои союзников в Восточном Средиземноморье.

По мнению греческого эксперта, перспективы EastMed крайне туманны. Он напомнил, что этот трубопровод должен будет соединить с Южной Европой месторождения Израиля и Кипра, при том, что газовые запасы этих стран до сих пор не подтверждены. В тоже время, «Северный поток – 2» является независимым транзитным маршрутом поставок газа в Северную Европу. Кроме того, до сих пор нет четкого проекта прокладки EastMed.

«Пока ещё не понятно, как и куда он пойдёт. Эти проекты вообще невозможно сравнивать. Это несравнимые вещи в принципе», ― заявил эксперт.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» прокладывают по дну Балтийского моря от России до Германии. Главной целью проекта является обеспечение надежных поставок газа в Европу. Завершить строительство газопровода планируют к началу 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.