Бывший муж Ани Лорак засветился в объятиях новой красотки на отдыхе в Испании

Москва, 8 августа. Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился на отдых в Испанию вместе с новой возлюбленной.

Не успели утихнуть страсти после скандального развода Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, как бывший муж певицы закрутил новый роман с некой Санией Ахметовой.

Несколько недель назад Налчаджиоглу опубликовал в своем Instagram видеоролик, на кадрах которого он танцует с эффектной брюнеткой. 7 августа в Instagram бывшего мужа Ани Лорак появились фотографии, на которых турецкий бизнесмен запечатлен со своей новой пассией на отдыхе в Испании.

По данным СМИ, Сания Ахметова живет в Киеве. При этом журналисты уверенны, что именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.

В настоящее время Налчаджиоглу и Ахметова отдыхают на Балеарских островах в Средиземном море. На своей странице в Instagram Налчаджиоглу признается в любви к Ахметовой.

В конце января 2019 года стало известно, что украинская певица Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Лорак и Налчаджиоглу состояли в браке более 10 лет. За это время у них появилась дочь. Летом 2018 года в Сети появилось видео, на кадрах которого был запечатлен Налчаджиоглу в компании с молодой девушкой в одном из ночных клубов Киева. Позднее Лорак заявила, что не может простить мужу измену, поэтому намерена развестись.