Киев разрешил российскому самолету пролететь над Украиной из-за грозы

Киев, 8 августа. Российскому самолету, который направлялся из Бари (Италия) в Москву, было разрешено войти в украинское воздушное пространство, чтобы обойти грозовой фронт. Об этом в четверг сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух»).

«7 августа пилот воздушного судна российской авиакомпании «Глобус» в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра», — сообщает «Украэрорух» в Facebook.

Напомним, что Украина запретила полеты российских самолетов 25 октября 2015 года. В черный список попали авиакомпании «Аэрофлот», «Трансаэро», «Якутия» и S7, которые ранее совершали рейсы в Крым. Россия приняла ответные меры и в свою очередь закрыла небо для украинских авиаперевозчиков.

6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пассажиропоток украинцев в Россию сократился. Он отметил, что граждане Украине больше ездят в страны ЕС, чем в РФ. Однако при этом чиновник не привел никаких конкретных цифр.

Тем не менее, судя по статистике, Российскую Федерацию по-прежнему посещают миллионы жителей Украины. Так, в ноябре прошлого года ФСБ сообщала, что только за шесть месяцев страну посетили почти 4 млн украинцев. Речь идет о частных, деловых и туристических поездках.