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Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком под Саратовом

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Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком под Саратовом

Саратов, 8 августа. Авария с участием легкового автомобиля Lada Priora и грузовика произошла в четверг около 19.30 в районе Песчано-Уметского тракта недалеко от Саратова, об этом сообщили в ГИБДД по региону.

По данным ГИБДД, жертвами аварии стали три человека, их личности устанавливаются. Погибшие находились в легковушке. Столкновение произошло на 317-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, На месте происшествия работают сотрудники инспекции, они выясняют обстоятельства аварии.

Кроме того, в региональном управлении ГИБДД сообщили, что попавший в ДТП грузовик перевозил битум, вещество вылилось на дорогу. В настоящий момент организован объезд участка ДТП, движение регулируют сотрудники инспекции. Также на месте аварии дежурят пожарно-спасательные подразделения, возгорание битума не зафиксировано.

Накануне в страшной аварии в Красноармейском районе Саратовской области погибли три человека, в том числе двое детей. Авария с участием автомобиля KIA и большегруза произошла на 366-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград.

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Источник: РИА Новости
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