Врач назвала опасные для здоровья виды сыра

Москва, 8 августа. Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какой вред организму могут нанести различные виды сыра. Самым опасными, по словам специалиста, является сыр с плесенью.

Как сообщила Панова в интервью «АиФ», больше всего ограничений имеют сыры с плесенью — рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и пр. Их нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами ЖКТ. Эти виды сыра могут выделять токсичные вещества или спровоцировать развитие листериоза.

Эксперт обращает внимание, что любые виды сыров стоит употреблять в разумном количестве. Особенно это касается тех, что созревают и хранятся в рассоле (сулугуни и брынза). Из-за большого содержания соли их стоит ограничить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергией, бронхиальной астмой.

Панова такж отметила, что зрелые сыры, такие как пармезан, действуют положительно на сосудистую стенку и даже способствуют небольшому снижению артериального давления. Однако их употребление стоит ограничить 40 граммами в день.

Не стоит забывать и о том, что сыр является достаточно калорийным продуктом. Поэтому ограничивать его количество следует и тем, кто имеет проблемы с лишним весом.

Ранее Росконтроль рассказал россиянам, как не заболеть сальмонеллезом и листериозом. В группу риска входят дети до 5 лет, а также люди старше 65 лет. Как сообщает «ФедераллПресс», сальмонеллез может приводить и к повреждениям нервной системы. У беременных женщин листериоз вызывает патологию плода. Сальмонеллез возникает из-за употребления полуфабрикатов. Основными источниками инфекции листериоза является зараженная рыбо-, мясо- и молочно-перерабатывающей промышленности.

Ученые назвали продукты, которые могут быть сопоставимы с такой привычкой, как курение, и даже быть опаснее его. Как сообщал «Царьград», выяснилось, что мясо и сыр нежелательны для людей старше пятидесяти. Дело в том, что повышенное количество белка в рационе увеличивает риск смерти у возрастных людей, плюс провоцирует онкологию.