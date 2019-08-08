Геннадий Малахов разоблачил «голодающую» Соболь

Москва, 8 августа. Известный врач и телеведущий Геннадий Малахов усомнился в голодовке Любови Соболь, которая таким образом выражает протест против своего отстранения от выборов в Москве.

По его словам, голодовка переносится организмом нелегко, поэтому ее последствия всегда видны невооруженным глазом. Если в первые дни голодающий испытывает тошноту и головокружение, то уже на второй неделе он будет «лежать и чахнуть». Однако с Соболь, которая утверждает, что не принимает пищу с 13 июля, таких метаморфоз не наблюдается.

«На 25 день голодовки человеку будет достаточно тяжело самостоятельно передвигаться, если он ничего не знает о голодовке. При отсутствии паники можно продержаться столько дней, но, я подчеркиваю, вы будете просто лежать и медленно чахнуть», — пояснил врач NewInform.

Соболь объявила голодовку еще в середине июля. Причиной стал отказ регистрировать ее в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, связанный с фальсификацией подписей.

В четверг в Telegram были обнародованы подписные листы Соболь, Ильи Яшина, Геннадия Гудкова и других оппозиционеров, из которых следует, что все претензии Мосгоризбиркома были обоснованными. На многих листах имеются дубли, несоответствия адресов проживания избирателей, подписи умерших людей и несовершеннолетних.

Напомним, что у Соболь процент брака составил более 14% (725 недостоверных подписи) при разрешенном законом пороге в 10%. При этом среди недостоверных подписей были так называемые «мертвые души» — автографы уже умерших москвичей.