Международный канал поставки наркотиков ликвидирован в Тверской области

Брянск, 8 августа. В Тверской области правоохранительные органы ликвидировали международный канал поставки наркотиков. Об этом сообщает УФСБ РФ по области.

«Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей международный канал поставки в регион крупных партий наркотических средств и психотропных веществ», ― говорится в сообщении​​​ ведомства.

Как сообщается, еще в сентябре 2018 года был задержан с поличным житель Ленинградской области, перевозивший партию психотропных веществ. Из его автомобиля правоохранители изъяли свыше одного килограмма амфетамина.

Следственным подразделением УФСБ России по тверской области было возбуждено уголовное дело по статье «хранение психотропных веществ в крупном размере и покушение на их сбыт в особо крупном размере». Вина задержанного подтверждается достаточной доказательной базой.

Суд признал подозреваемого виновным, приговорив его в одиннадцати годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Напомним, что в феврале в Тверской области была обнаружена и задержана другая преступная группировка, организовавшая на территории области три нарколаборатории. В ходе обыска были изъяты мефедрон и амфетамин, общий вес которых составил более пяти килограммов. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли 600 килограммов химических веществ, использующихся для их производства наркотиков.