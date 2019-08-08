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Сторожевой корабль ВМС РФ взял на сопровождение эсминец США в Черном море

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Сторожевой корабль ВМС РФ взял на сопровождение эсминец США в Черном море

Москва, 8 августа. Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» взял на сопровождение эсминец ВМС США Porter, который зашел в южную часть Черного моря.

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 8 августа в южную часть акватории Черного моря эсминец с УРО-ПРО Porter  ВМС США», — сообщает министерство обороны России.

Как ранее сообщили в шестом флоте США, эсминец «Портер», вооруженный управляемым ракетным вооружением, был направлен в Черное море для поддержки американских союзников и обеспечения «региональной стабильности». Это уже шестой заход американских кораблей в акваторию Черного моря за этот год. В прошлом месяце в этих водах побывал эсминец Carney, который принял участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze.

Однако американские корабли — не единственные иностранные суда, которые появляются в черноморской акватории. В марте российские корабли сопроводили три фрегата НАТО (Нидерланды, Канада, Испания), которые направлялись на учения, проводимые вместе с Украиной и Грузией.

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