Стамбул, 8 августа. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление с патриархом Варфоломеем, которое готовили представители патриархата вместе с украинским МИД.

Как сообщает украинский телеканал «1+1», совместное заявление не содержало политических аспектов, а касалось в основном экологической тематики, поскольку Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере.

В четверг прошли переговоры Зеленского и Варфоломея. Как сообщают «Известия», источники сообщают, что переговоры прошли в «позитивном настроении». После визита Варфоломей с улыбкой и поцелуями провел Зеленского от патриархии до автомобиля.

Пресс-служба украинского президента, сообщая о встрече, ограничилась небольшим сообщением, в котором заявляется, что «патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Зеленский же заявил, что «власть не должна вмешиваться в церковные дела». И пообещал «защищать независимость церкви».

Тесное сотрудничество Украины с Константинопольским патриархом Варфоломеем началось в конце прошлого года, когда в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», в котором приняли участие представители двух непризнанных мировым православием религиозных структур — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. По итогам мероприятия было объявлено о создании «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

В январе 2019 года глава Константинопольского патриархата Варфоломей передал Епифанию томос об автокефалии ПЦУ, сообщала «Газета.ру». При этом томос, запрещает представителям «новой церкви» самостоятельно принимать важные и ключевые решения, а также создавать свои приходы за пределами Украины.