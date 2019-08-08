Сдавшийся полиции провокатор Фомин обвинил Навального и Соболь в подставе

Москва, 8 августа. Задержанный участник незаконного митинга «оппозиции» в Москве Сергей Фомин обвинил главу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и его помощницу Любовь Соболь в своем уголовном преследовании.

На несогласованном митинге в Москве 27 июля Фомин активно призывал участников сходки к провокациям, проводил инструктаж по противодействию сотрудникам правоохранительных органов и вел себя очень агрессивно. Однако, когда начались задержания, провокатор сбежал с незаконной акции, прикрывшись чужим ребенком. Фомина объявили в розыск, в четверг провокатор сдался властям, заявившись в полицию с мамой.

По словам Фомина, он впервые участвовал в избирательной кампании и был волонтером штаба Соболь по сбору подписей. Провокатор обвинил Навального и Соболь в том, что ему не рассказали о последствиях участия в незаконных сборищах, сообщают СМИ.

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье», — заявил Фомин.

Сдавшийся провокатор добавил, что сейчас главная задача Соболь и Навального вовсе не выборы, а сделать все, чтобы вызволить всех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля, задержанных по вине «оппозиционеров».

«Я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я. Делайте все по закону, чтобы никто в этой стране вас не мог посадить. Потому что если мы хотим делать прекрасную Россию будущего, то в этой прекрасной России будущего главной ценностью будет человек, его свобода, его жизнь, его здоровье. А не политические интересы каких-то людей отдельных», — добавил Фомин.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано девять человек. СК РФ предъявил обвинение Фомину по делу об участии в массовых беспорядках. Провокатору грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Несогласованные митинги так называемой «оппозиции» в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом для незаконных акций стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. Так, у Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе за нее якобы подписались давно умершие люди.

Несогласные с решением МГИК последователи Навального стали агитировать своих сторонников выходить на незаконные акции. При этом сотрудники правоохранительных органов предупреждали организаторов об ответственности за проведение несогласованной сходки. Однако несостоявшиеся «политики» проигнорировали предупреждение и не только подвергли опасности жизни горожан, но из-за амбиций «недокандидатов» под уголовное дело попали ряд их сторонников. Сам же Навальный и его приспешники отделались административными арестами.