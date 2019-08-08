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Кличко не уступит «электрический стул» мэра сторонникам Зеленского

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Кличко не уступит «электрический стул» мэра сторонникам Зеленского

Киев, 8 августа. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он не собирается сдаваться и уступать должность сторонникам президента Украины Владимира Зеленского. В то же время свое мэрское кресло градоначальник сравнил с «электрическим стулом».

«Я не собираюсь сдаваться. И не ради этого «электрического» кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут ли киевлян лишить самоуправления», — пишет Кличко в Facebook.

По словам политика, кто возглавит киевскую горадминистрацию — будут решать киевляне на выборах, а не «ловкие бизнесмены», которые «влетели» во власть. Эти самые бизнесмены, как считает Кличко, пытаются сейчас «озеленить» Киевсовет путем подкупа депутатов.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил отправить в отставку Кличко. Сам мэр сразу же сказал, что не оставит свою должность и объявил о планах переизбраться в 2020 году.  

Отметим, что бывший боксер Виталий Кличко возглавляет городскую администрацию Киева с июня 2014 года. Он неоднократно подвергался критике за неэффективное управление городским хозяйством. Недовольные его работой украинцы указывали на неисправную ливневку и рушащиеся мосты.

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Источник: Страница Виталия Кличко в Facebook
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