Медведев прокомментировал задержание экс-президента Киргизии

Чолпон-Ата, 8 августа. Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева внутренним делом страны.

8 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в киргизский город Чолпон-Ата для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 9 августа.

«Это внутреннее дел самого Киргизстана​​​. Но мы не можем относиться безучастно», — пояснил премьер-министр РФ.

Глава российского правительства также добавил, что в 21 веке Киргизия исчерпала свой лимит на революции, выразив надежду, что ситуация с задержанием экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не окажет негативного влияния на работу Евразийского межправительственного совета.

«Надеемся, что эти события не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения совета глав правительств», — добавил Медведев​​​.

Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии предприняли попытку задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции, которая расположена в селе Кой-Таш. Бойцы киргизского спецназа попытались взять штурмом резиденцию Атамбаева, однако сторонники экс-президента встали на его защиту. При этом сам Атамбаев заявил, что не намерен сдаваться правоохранителям, пообещав отстреливаться из наградного оружия. В конечном итоге спецназу не удалось задержать экс-президента Киргизии.

8 августа операция по задержанию Атамбаева была продолжена. В результате столкновений сторонников экс-президента и правоохранителей пострадали около 100 человек. При этом один боец спецназа погиб. В конечном итоге Атамбаев сдался силовикам, после чего он был доставлен в Бишкек, передает НСН.

После победы Сооронбая Жээнбекова на выборах президента Киргизии в 2017 в отношении членов команды экс-президента Атамбаева были возбуждены уголовные дела. При этом сам Атамбаев был лишен статуса неприкосновенности, после чего ему было выдвинуто подозрение в совершении преступлений. Атамбаев неоднократно опровергал все обвинения, отмечая, что они носят исключительно политический характер.