Сирия, 9 августа. При поддержке ВКС РФ САА освободила два населенных пункта в Северной Хаме. Дамаск выступает против решения США и Турции о создании «зоны безопасности» на севере САР. Боевики вновь предприняли попытку атаки на авиабазу «Хмеймим», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков в Алеппо; совместно с NDF****** доставили продовольствие в район Абу-Кемаля в Дейр-эз-Зоре; провели новый этап подрывных работ в Алеппо; освободили населенные пункты Тель-Сахр и Аль-Джейсат в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по мирным городам Латакии, пострадали гражданские лица.

«Джейш Аль-Ислам»*****: признала факт применения химоружия против курдов в Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва вблизи Ас-Сувара в северной части Дейр-эз-Зора.

Курды: обвинялись в установке СВУ в Африне и в населенном пункте Наяра в провинции Алеппо; понесли потери в стычке с солдатом США в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили военный конвой к наблюдательному посту в северной части Хамы.

Провинция Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщило, что официальный источник в МИД Сирийской Арабской Республики (САР) заявил о том, что Дамаск осуждает договоренность Турции и США о создании «зоны безопасности» на севере страны, поскольку это является нарушением суверенитета САР, а также противоречит нормам международного права и уставу Организации Объединенных Наций. Напомним, решение о формировании «безопасной зоны» на сирийско-турецкой границе было принято во время переговоров между представителями Турции и США. Известно, что контроль над буферной зоной шириной от 30 до 40 километров перейдет турецким силам, которые намерены координировать действия с Вашингтоном.

Провинция Латакия

На севере Латакии в минувшие сутки возобновились обстрелы со стороны боевиков вооруженной оппозиции. Согласно данным агентства новостей SANA News, исламисты террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***, ударили по жилым кварталам населенного пункта Аль-Хафа. Также под огнем оказался родной город Башара Асада Аль-Кардаха. Атака джихадистов обернулась жертвами среди местных жителей — ранения получили как минимум пять человек, двое из которых дети. В качестве ответных действий к боевым вылетам в регионе прибегли сирийские ВВС. Как передавал интернет-портал Masar Press Agency, авиаудары ВВС САР пришлись по расположениям боевиков недалеко от города Кабана в северо-восточной части провинции.

Во второй половине дня исламисты в очередной раз попытались нанести удары по российской авиабазе «Хмеймим». По данным Минобороны РФ, снаряды, выпущенные боевиками, разорвались вблизи небольшого поселения к северо-востоку от военного аэродрома, в результате чего погибли два человека, еще четверо местных жителей были ранены.

Провинция Алеппо

Фиксировались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами незаконных бандгрупп к юго-западу от Алеппо. По сведениям Twitter-канала (Step_Agency), после провокаций радикалов правительственные войска открыли ответный огонь по военным объектам противника поблизости от населенных пунктов Аль-Караси и Джазрайя.

На окраинах административного центра провинции продолжились подрывные работы, направленные на уничтожение СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками перед отступлением из данного района. Новостное агентство SANA News передавало, что от следов военного присутствия боевиков были зачищены кварталы Аль-Машхад, Аль-Джазмати и Аль-Инзарат, находившиеся в оккупации исламистов до конца 2016 года.

Новые взрывы прогремели на контролируемых протурецкими формированиями территориях в северной части региона. Интернет-портал Step News Agency сообщал о том, что сперва детонировал автомобиль в населенном пункте Наяра. Позднее поступали данные о взрыве в городе Африн, который привел к гибели ребенка и ранению еще ряда местных жителей. В установке обоих СВУ обвинялись «спящие ячейки» курдов, действующие в рамках операции «Гнев оливок».

Тем временем появилась информация о том, что радикалы группировки «Джейш Аль-Ислам» использовали отравляющие вещества во время обстрела районов, занимаемых курдскими отрядами. Согласно данным агентства новостей The Voice of America, представитель Курдского Красного Полумесяца заявил о случаях отравления хлорином среди мирных жителей. Отмечалось, что джихадисты признали факт проведения химатаки в социальных сетях, возложив вину за случившееся на одного из своих полевых командиров.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне вновь прогремел взрыв на подконтрольных курдам территориях. Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) предавал, что инцидент произошел в населенном пункте Ар-Рубейда, расположенном неподалеку от города Ас-Сувар в северной части провинции. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Новая партия гуманитарной помощи прибыла в район города Абу-Кемаль, расположенного в юго-восточной части региона. По данным Twitter-канала (deirezzor24), продовольственные наборы были доставлены объединенными силами Сирийской арабской армии (САА) и NDF******.

Агентство новостей SANA News опубликовало информацию о докладе Пентагона, в котором США попытались оправдать необходимость увеличения военного контингента в Сирии угрозой возрождения ИГИЛ1. По заявлению США, рост вылазок террористов якобы связан с выводом части войск США в начале года. В свою очередь сирийские СМИ связывают данное сообщение с прибытием в САР очередного американского военного конвоя.

К вечеру поступила информация о том, что один из американских солдат, базирующихся на военном объекте в районе нефтяного поля Ат-Танак, открыл огонь по группе бойцов SDF после словесной перебранки. В результате стрельбы были убиты четыре курдских бойца, сообщал интернет-портал Halab Today TV.

Провинция Даръа

В южной части провинции произошло нападение неизвестных на одного из бывших главарей «Сирийской свободной армии»** (ССА). Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что радикал был убит на трассе, пролегающей через населенные пункты Тель-Шихаб и Аль-Аджами, северо-западнее Даръа. В проведении налета подозреваются члены подпольных групп исламистов, которые скрываются в пустынных районах провинции. Многие военные эксперты уверены, что «спящие ячейки» джихадистов координируют свои действия с силами международной коалиции США, базирующимися на базе «Ат-Танф».

Провинция Хама

Боевики исламистских бандгрупп продолжили провоцировать столкновения на линии соприкосновения сил с правительственными войсками. По информации агентства новостей SANA News, радикалы нанесли удары по мирным кварталам города Керназ из гранатометов, что привело к ранению шести сирийцев, пятеро из которых дети. В свою очередь части Сирийской арабской армии (САА) активизировали наступление на северо-западе провинции, развернув бои в районе Хувейза. Во второй половине дня стало известно об освобождении населенных пунктов Тель-Сахр и Аль-Джейсат. Twitter-канал (hmosyrian1) передавал, что поддержку силам САР оказывали ВКС России.

Оппозиционные военные источники заявляли о потерях САА в военной технике во время столкновений у населенных пунктов Арбейн и Аль-Хакура, однако данные сведения не получили официального подтверждения.

Сообщалось о прибытии турецкого военного конвоя на север региона в район населенного пункта Шир Магар. Медиапортал Step News Agency передавал, что колонна с подкреплениями направилась в сторону одного из постов наблюдения Турции, размещенных на границах «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.