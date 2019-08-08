Сирия, 8 августа. Боевики вновь предприняли попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии. Американский солдат застрелил четырех курдских бойцов в Дейр-эз-Зоре. Сотрудники турецкой разведки уничтожили двух членов РПК в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами на границах «Большого Идлиба».

Курды: лишились четырех бойцов в результате стычки с американским солдатом в районе месторождения Ат-Танак в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: уничтожили двух радикалов РПК в северной части Ирака.

Провинция Латакия

Минобороны РФ сообщило о новой попытке атаки российской авиабазы «Хмеймим», расположенной юго-восточнее административного центра региона. Отмечается, что четыре ракеты, выпущенные боевиками из РСЗО, упали в одном из близлежащих поселений прежде, чем успели достигнуть военного объекта. Жертвами инцидента стали шесть мирных жителей, двое из которых погибли. Напомним, в прошлый раз джихадисты предприняли попытку обстрела «Хмеймима» 5 августа. Тогда под огнем боевиков оказалась деревня Руайсэд Афиф, что привело к ранению четырех сирийцев. В первой половине дня ударам исламистов также подверглись населенные пункты Аль-Хафа и Аль-Кардаха, в результате чего ранения получили пять гражданских лиц, в том числе двое детей. Таким образом, радикалы не перестают обстреливать подконтрольные правительственным силам территории, провоцируя ответную реакцию со стороны Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о вооруженном конфликте, вспыхнувшем между американскими подразделениями и группой бойцов из «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Как передает информационный портал Halab Today TV, четыре курдских бойца были убиты одним из военнослужащих вооруженных сил США недалеко от нефтяного месторождения Ат-Танак в Восточном Дейр-эз-Зоре. Отмечается, что солдат армии США открыл огонь после словесной перепалки с курдами. По данным медиапортала, здесь располагается один из военных объектов SDF и США, на котором дислоцируются около 25 американских военных, 80 бойцов «демократической армии», а также 20 исламистов антиправительственных формирований, поддерживаемых Вашингтоном.

Тем временем Twitter-канал (Step_Agency) заявляет о том, что бойцы проасадовских ополченческих отрядов, базирующиеся вблизи населенного пункта Аль-Харита к северо-западу от Дейр-эз-Зора, нанесли два точечных удара по окрестностям города Хаваидж, подконтрольного курдским силам. Предполагается, что союзники САА атаковали одну из так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, члены которых нередко предпринимают попытки пересечь Евфрат, дабы пробраться в контролируемые силами САР районы.

Провинция Хама

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и джихадисты антиправительственных группировок продолжают обмениваться ударами на севере региона. Согласно данным военного источника в сети Twitter (thiqanewsagency), поддержку САА с воздуха оказывают сирийские ВВС, атакующие огневые позиции джихадистов на подступах к городам Аль-Латамина и Кафр-Зета. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что САА удалось продвинуться на данном направлении и выбить радикалов из населенных пунктов Тель-Сахр и Аль-Джейсат.

Между тем интернет-портал Masar Press Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, вновь заявляет о том, что боевики якобы нанесли урон САА в военной технике. Так, на этот раз сообщается об уничтожении ракетной установки армии Башара Асада в районе населенного пункта Аль-Хакура. Тем не менее данная информация требует подтверждения от официальных новостных порталов.

Ирак

В северной части Ирака продолжается вооруженное противостояние между силами Турции и радикальными курдскими формированиями. По данным русскоязычной версии агентства новостей Anadolu Agency, в результате спецоперации турецкой разведки были ликвидированы два члена Рабочей партии Курдистана (РПК) по именам Хаджи Курхан и Метин Акгюн, которые входили в число организаторов нападения на турецкого дипломата в Эрбиле. Напомним, еще несколько подозреваемых в причастности к атаке были задержаны еще в конце июля, о чем сообщали власти Иракского Курдистана. Напомним, неизвестные, предположительно из числа РПК, организовали вооруженное нападение на ресторан, в котором находились сотрудники турецкого генконсульства, 17 июля. Один из турецких чиновников был убит.

1 Организация запрещена на территории РФ.