МО РФ назвало цель полетов Ту-95МС над акваторией Берингова моря

Москва, 8 августа. Два самолета Ту-95МС ВКС РФ выполнили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря в рамках учений «Океанский щит-2019», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России в рамках оперативного учения «Океанский щит-2019» выполнили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря», — говорится в сообщении.

В воздухе боевые машины провели более 10 часов, передает РИА Новости.

В четверг командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что два истребителя F-22 «Раптор», два истребителя CF-18 Hornet при поддержке самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, военно-транспортного борта KC-135 и заправщика C-130 «перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски».

В сообщении уточнялось, что российские самолеты не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Отметим, что это не первый случай перехвата российских военных самолетов у североамериканского побережья в этом месяце. Ранее американские истребители сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142. Позднее, как сообщала «Газета.ру», в Минобороны уточнили, что это был плановый полет над нейтральными водами Тихого океана, у побережья Аляски и Канады. Российские самолеты сопровождали два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Оперативное учение «Океанский щит-2019» проходят в акватории Балтийского моря с 1 по 9 августа. В общей сложности в учениях принимают участие 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС, 10 634 человека личного состава ВС РФ.