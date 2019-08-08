Спецназ разогнал сторонников Атамбаева с центральной площади Бишкека

Бишкек, 8 августа. Несколько сотен сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева собрались в четверг на центральной площади Бишкека Ала-Тоо, требуя отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Суммарно на площади, рядом с которой находится администрация президента и парламент, собралось до 1 тыс. человек. Сотрудники милиции начали оттеснять толпу, используя светошумовые гранаты. При этом ТАСС сообщает о звуках выстрелов. К настоящему моменту стражи правопорядка полностью очистили площадь от протестующих.

Отметим, что за последние два дня число пострадавших в результате стычек между спецназом и сторонниками Атамбаева выросло до 98 человек, 11 из которых — сотрудники правоохранительных органов. Один из пострадавших — боец спецподразделения «Альфа» — скончался от полученных ран.

Операция по задержанию Атамбаева, который подозревается в ряде преступлений, продолжалась два дня. Спецназ несколько раз пытался взять дом экс-президента штурмом, но соратники политика оказали сопротивление силовикам и взяли в заложники шестерых человек. В конечном итоге Атамбаев добровольно сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Экс-президент подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета Батукаева и незаконных поставках угля на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, следователи полагают, что политик нарушил законодательство страны при строительстве дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). 27 июня он был лишен неприкосновенности решением парламента. Сам же экс-президент все обвинения отрицает и утверждает, что стал жертвой политических гонений.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с декабря 2011 по ноябрь 2017 года. Он пришел к власти после госпереворота, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев.