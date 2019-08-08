Американский ракетный эсминец направляется в Черное море

Москва, 8 августа. Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter (DDG-78) направляется в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

По словам командующей шестым флотом Лизы Франкетти, эсминец направляется в акваторию Черного моря для проведения морских операций с союзниками и партнерами США, целью которых является «поддержание региональной стабильности».

«Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнерами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности», — пояснила вице-адмирал США.

Ракетный эсминец USS Porter имеет 90 ракетных пусковых установок и способен нести зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк». Кроме того, эсминец оснащен многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis . Данная система способна принимать и обрабатывать информацию с других кораблей и боевых самолетов, а также выдавать координаты целей на пусковые установки эсминца.

В 2013 году эсминец USS Porter прошел модернизацию, благодаря которой получил возможность нести зенитные управляемые ракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3), которые предназначены для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Согласно Конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня.

Напомним, 30 июня ракетный эсминец ВМС США Carney (DDG 64) вошел в акваторию Черного моря для участия в украинско-американских учениях Sea Breeze-2019. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота ВМФ России приступили к слежению за эсминцем Carney после его входа в акваторию Черного моря, передает НСН.