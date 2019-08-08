МИД РФ обвинил США в срыве переговоров властей Венесуэлы с оппозицией

Москва, 8 августа. Министерство иностранных дел РФ выразило глубокое сожаление в связи с отменой запланированных ранее переговоров властей Венесуэлы с оппозицией. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати ведомства.

«От кого бы ни исходило это решение, главная причина срыва переговорного процесса очевидна — это безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ назвали неприемлемыми экономические ограничения, введенные США против Венесуэлы. Методы экономического нажима, незаконно используемые США в обход международного права, являются вмешательством во внутренние дела страны.

Кроме того, в Москве отметили, что оппозиция Венесуэлы приветствует агрессивные меры США, которые ведут к негативным последствиям в их стране. Это свидетельствует лишь о том, что венесуэльская оппозиция готова принести урегулирование ситуации в стране в жертву собственным амбициям. В МИД РФ убеждены, что нет иного пути нормализации ситуации, кроме как диалог всех политических сил, любой другой исход ведет к хаосу.

«С тревогой воспринимаем безответственные заявления американских официальных лиц о том, что «время диалога прошло, и пора действовать», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве назвали подобные заявления властей США попыткой выступать «верховным арбитром» по всему миру. Ведомство призвало «совместными усилиями всех здравомыслящих политиков и ответственных правительств» положить этому конец и дать шанс народу Венесуэлы реализовать неоспоримое право решать свою судьбу.

В начале 2019 года спикер парламента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо в ходе организованных его сторонниками беспорядков объявил себя временным президентом страны. Самозванца поддержали США, Канада, некоторые страны ЕС и союзники Вашингтона в Латинской Америке.

Американские власти оказывают Гуайдо, самовольно приписавшего себе президентскую должность, не только финансовую поддержку, но и информационную. Западные СМИ активно тиражируют фейки, при этом даже не пытаясь подтвердить информацию фактами. Однако все вбросы разваливаются спустя несколько часов после публикации.

Спустя несколько дней после провальной попытки госпереворота в Венесуэле в начале января текущего года западные журналисты распространили фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», якобы отправленной в Венесуэлу, а также вброс о несуществующем «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской авиакомпании. Позже эти вбросы опровергли в Москве и Каракасе, а также сами издания, распространившие их.

Отметим, что в стране на законном основании, по приглашению Каракаса находятся российские специалисты. Они помогают местной армии готовить персонал для обслуживания купленной российской техники, об этом неоднократно заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стоит за покушением на него, которое произошло в августе 2018 года.