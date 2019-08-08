ВСУ готовятся испытать новое оружие на передовой в Донбассе

Донецк, 8 августа. Украинское командование приняло решение испытать в зоне проведения так называемой «ООС» новые образцы оружия и боеприпасов, разработанные «Укроборонпромом», заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, перед принятием на вооружение новых образцов оружия и боеприпасов, разрабатываемых ВПК Украины, новый командующий «ООС» Владимир Кравченко согласовал с генштабом вопрос о проведении испытаний на территории Донбасса, передает «ПолитНавигатор».

Речь идет о 152-мм осколочно-фугасных артиллерийских снарядах ОФ29 и ОФ29ИН, которые производит «Рубин-2016». По данным Безсонова, оружие будут испытывать на Мариупольстком направлении подразделения 406-й артиллерийской бригады.

Ранее Безсонов сообщил, что ВСУ готовят провокацию для эскалации конфликта. Он отметил, что на Мариупольском направлении на многих участках линии соприкосновения отсутствуют камеры наблюдения ОБСЕ, что также может быть использовано ВСУ для организации вероятного наступления. Основной целью украинской военной машины, считает Безсонов, является полное уничтожение населения ДНР и ЛНР.

В четверг сообщалось, что на Мариупольском направлении начались обстрелы с использованием вооружений боевых машин пехоты и бронетранспортеров, Горловку и окрестности ВСУ обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов. По столице ДНР огонь велся из 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.