В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в дела РФ через выборы в Мосгордуму

В Совфеде прошло расширенное заседание рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Поводом для него стали выборы в Мосгордуму, а вернее — несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов и причастность Запада к ним.

Вмешательство извне предвидели в мае этого года

Открывая заседания, председатель комиссии Андрей Климов напомнил, что 30 мая этого года в стенах Совета Федерации поднимался вопрос о возможном вмешательстве США и их партнеров в российскую политическую систему в преддверии единого дня голосования в России 8 сентября 2019 года.

«Тогда мы сделали вывод, что США и их сторонники при фактическом пособничестве тех, кого за рубежом рассматривают как ставленников в деле дестабилизации российской политической системы, попробуют воспользоваться очередными выборами в нашей стране. Тогда же, то есть два месяца назад, мы называли в качестве возможного объекта вмешательства процесс выборов в Мосгордуму. К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились. Я говорю «к сожалению», поскольку хотелось надеяться, что зарубежные партнеры начнут, наконец, соблюдать основополагающие принципы ООН, в том числе принцип невмешательства в дела суверенных государств. Также хотелось надеяться, что отдельные представители так называемой «несистемной оппозиции» воздержатся от сомнительного сотрудничества с теми, кто официально в своих документах, в том числе в федеральном законе США, провозгласил Россию своим противником и призвал «сдерживать Россию любой ценой» — это цитата», — сказал сенатор Климов, открывая заседание.

Он напомнил, что в конце мая возглавляемая им комиссия начала мониторинг региональных выборов с целью выявления признаков возможного вмешательства извне в российский электоральный процесс.

«На прошлой неделе мы сделали официальное заявление о том, что в событиях, связанных с регистрацией кандидатов в депутаты Мосгордумы, есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России. В частности, речь шла о недобросовестном освещении событий в Москве органами государственной пропаганды ряда иностранных государств, о неприемлемых действиях некоторых представителей дипломатического корпуса в Москве, об участии иностранных лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших оттуда денежные средства, а также о привлечении к обработке российских граждан и иностранных структур, специализирующихся на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, PR- и GR-технологиях. Сегодня мы рассматриваем подобного рода признаки, и наша цель — на основании рассматриваемых комиссией материалов разработать конкретные предложения в части пресечения любых попыток вмешательства в суверенные дела РФ», — объяснил Андрей Климов.

«В ход идет весь арсенал информационной войны»

Член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин отметил, что в России «традиционно к единому дню голосования активизируются те, кто хочет дискредитировать весь избирательный процесс в нашей стране», и это проявляется, в частности, в каждодневных компьютерных атаках на портал ЦИК и сайт госуслуг, через который реализуется механизм «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать на выборах по месту нахождения.

Сенатор Климов подчеркнул, что более половины DDOS-атак на российские органы власти ведется с территории США.

Начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов в свою очередь заметил, что США и их союзники периодически нарушают основополагающие принципы Устава ООН, широко применяя двойные стандарты и вмешиваясь во внутренние дела других стран с целью поддержания установленного ими одностороннего миропорядка.

«Вмешательство во внутренние дела РФ носят далеко не эпизодический характер. Это системная работа, и осуществляется она длительное время. В информационной сфере Западом развернута настоящая глобальная антироссийская кампания по демонизации и дискредитации РФ, подрыву ее внутриполитической стабильности. Дезинформация используется очень широко. Ею пропитаны все ключевые сюжеты международной повестки от Украины до Сирии. При этом происходит производство информационных фейков, как и фабрикация новостей. Это поставлено на поток. Развернута наступательная информационная деятельность в киберпространстве. Подача материалов о России практически всегда однобокая и предвзятая. Также повсеместно подменяются понятия, когда под предлогом противодействия российской пропаганде ведется зачистка западного информационного пространства, в основном — от источников альтернативной точки зрения», — сказал Тимохов.

Далее представитель МИД привел примеры притеснения российских СМИ в Европе и США.

«Что касается работы евроатлантистов в российском информационном пространстве, то ярчайшим примером являются откровенно провокационные комментарии внешнеполитических ведомств и дипломатических представительств по поводу несанкционированных акций в Москве с их тенденциозной, юридически не обоснованной критикой действий правоохранительных органов России. Среди стран-авторов все те же США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Литва, Латвия и прочие партнеры США. Мы за то, чтобы давать оценки — это можно и нужно делать, но мы не замечаем аналогичного накала страстей при освещении западными столицами внутриполитических событий своих соседей. А когда дело касается России, в ход идет весь арсенал информационной войны — от фейков до откровенной агитации. Примером стала ретрансляция призывов, а по сути — агитация Западом к участию в несанкционированных акциях. 2 августа на официальном Twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента США была размещена карта с указанием времени и маршрута участников акции. Казалось бы, эта информация носит упреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США. Однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акций, потому что на самих картинках — русский текст с призывом «собираться». Еще более вызывающий пример — это финансируемое из госбюджета Германии издание Deutsche Welle. 27 июля этого года оно разместило в своем Twitter-аккаунте призыв к участию в несанкционированной акции «Москва, выходи!». Причем, сложно усомниться, что публикация адресована россиянам, потому что она на русском языке», — рассказал дипломат.

Илья Тимохов обратил внимание и на поведение иностранных журналистов, которые были замечены в откровенных провокационных действиях с целью создать громкие информационные поводы.

«Бросается в глаза высокая скоординированность таких действий корреспондентов, практически одновременно распространявших информацию о задержании своих коллег по цеху и дезинформацию о грубых действиях правоохранителей. Наверно, все это можно было бы не рассматривать как скоординированную попытку вмешательства во внутренние дела России, если бы мы видели хотя бы отдаленно похожие подходы западных партнеров к освещению событий друг друга», — добавил представитель МИД РФ.

Выборы в Мосгордуму как повод, а не причина беспорядков

Член Общественной палаты России Михаил Аничкин отметил, что теперь представители западных СМИ и иных организаций озаботились судьбой родителей, которые пришли на несанкционированный митинг с грудным ребенком.

«У нас в законе не до конца прописана ответственность людей, которые приходят на массовые мероприятия такого плана со своими детьми, потенциально подвергая их смертельной угрозе, — посетовал Аничкин. — Проказовы манипулировали своим ребенком, а теперь за них и за незарегистрированных кандидатов вроде Егора Жука идет давление на референтных лиц, причем угрожают даже ученым, которые выступают за рубежом, введением запрета на их выступления, если они не вступятся за участников акций. Идет поступательная работа, на которую надо ответить. И если раньше за этой работой стояли дипломаты, политики, то сейчас стоят гуманитарные организации, которые связаны в том числе с работой наших ученых за рубежом».

Другой представитель Общественной палаты Василий Григорьев уверен, что выборы в Мосгордуму намеренно использовали для организации массовых беспорядков и дискредитации России зарубежными СМИ. При этом он подчеркнул, что все происходило по технологиям, отработанным на том же Майдане.

«Очевидно, что выборы в Мосгордуму стали поводом, а не причиной имевших место массовых беспорядков в Москве. Естественно, что избирательные комиссии не могли не отказать вот этим выдвиженцам, о которых идет речь. Вы все знаете о 300 мертвых душах, то есть подписях мертвых людей, которые были собраны и переданы в Мосгоризбирком группой из вот этих 12 людей. Знаете и про тысячи подписей людей, чьи паспортные данные не совпадают с их именами. То, что их не могли зарегистрировать, это очевидно. Это знали и сами незарегистрированные выдвиженцы. Поэтому решения Мосгоризбиркома были лишь поводом для беспорядков, которые им надо было организовать. И, как вы знаете, получить разрешение на митинг не так уж сложно. Такая практика есть. 20 июля на площади Сахарова эти же люди проводили санкционированный митинг. Но им, по всей видимости, показалось этого мало, и они предпочли организовать беспорядки», — сказал парламентарий.

Григорьев был на этих акциях в Москве и поделился впечатлениями от увиденного своими глазами.

«Я лично видел этих людей, которые координировали акции, видел людей, которые симулировали травмы, полученные от полиции, видел женщину, которая раздавала интервью зарубежным СМИ, размазывая себе кровь по лицу и рассказывая, как трое полицейских ее избивали, и она от них еле-еле убежала. Потом мы нашли видео, как она пыталась перейти через переход в центре Москвы, перекрытый полицейскими, нецензурно выражалась, срывала с полицейских нагрудные знаки и пыталась их ударить несколько раз. И вот ровно эта же женщина, прорвавшись через этот переход, раздает интервью «Би-би-си» и другим СМИ. Аналогичные случаи я видел на Трубной. И было видно, что западные журналисты точно знали, к кому идти. Такое ощущение, что уже была договоренность. Была серьезная координация. Я лично видел тех, кто нападал на полицейских, кто прикрывался детьми — это не только Проказовы. И здесь не может не возникнуть вопрос, какие должны быть родители, если они идут на митинг с детьми, зная, что может произойти все, что угодно. Были и иногородние. Среди задержанных в некоторых случаях их было больше половины. Они были агрессивны, но к выборам в Мосгордуму они не имеют отношения. А выдвиженцы шли с телохранителями. Они знали, что будет происходить», — рассказал Василий Григорьев.

Член Общественной палаты также заметил, что приезжие, которых видели на митингах в Москве, ранее участвовали в акциях региональных штабов блогера Алексея Навального. При этом Григорьев подчеркнул, что полиция на незаконных акциях в столице действовала предельно корректно, и это был верх демократичности по сравнению с тем, как подавлялись беспорядки во Франции или тех же США. Но западные СМИ, естественно, об этом не говорят.

«Взяли за вымя золотого теленка»

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Михайлов выразил надежду, что правоохранительным органам удастся доказать, кто спонсирует деятельность так называемых российских несистемных оппозиционеров. Также он объяснил, почему после акций в Москве подал в отставку американский посол Джон Хантсман.

«Мы десятилетиями наблюдаем процессы, связанные с турбулентностью в среде лиц, не разделяющих позицию политического руководства страны. Они — одни и те же, говорят одно и то же, периодически подбрасывают различные теории, но все это вписывается в принципы революционной борьбы, которые можно сформулировать несколькими тезисами: цели и задачи, формы и методы, силы и средства. Мы все это прекрасно понимаем. А самое главное, мы понимаем, что все это оценивается индикатором эффективности. Оценка индикатора эффективности проявилась отставкой американского посла. Потому что, во-первых, возбуждено уголовное дело по так называемому «Фонду борьбы с коррупцией». Мы взяли за вымя, как говорил Бендер, золотого теленка, чтобы посмотреть, «откуда деньги, Зин». И мы прекрасно понимаем, откуда эти деньги и как они легализовались на счетах. У прокуратуры и Следственного комитета на руках карт-бланш — можно такие вытащить сенсации из этого дела! Очевиден и провал самой акции. Замах был колоссальный, а пришло полторы калеки. Приезжие приехали, потому что они у себя не могут этого сделать», — считает Александр Михайлов.

Он напомнил, что после теракта 11 сентября американцы заявили, что будут бороться с терроризмом, а по факту «Запад стал использовать терроризм в качестве давления на другие страны». Правда, сейчас, по словам Михайлова, у США вышел прокол, потому что протестные настроения в России падают.

«Поэтому ясно, что послу здесь просто делать нечего. Мы имеем дело просто с прачечной. Помните, на Украину 4,9 млрд привезли из США на совершение оранжевой революции? Они их отмыли. И я думаю, здесь такая же история. Поэтому я очень надеюсь на расследование в отношении деятельности ФБК. У меня появилась надежда, что мы вскроем это осиное гнездо и через финансовые счета, реальные документы, связанные с деятельностью этих «оппозиционеров», поставим точки над i, потому что мы уже много пугали, привлекали, но недобитая бацилла возрождается», — заявил эксперт комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Участники беспорядков получили 48 млн рублей за месяц до проведения акций

Начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов заявил на заседании, что надзорные органы будут незамедлительно пресекать деятельность организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций.

Зампредседателя сенаторской комиссии Людмила Бокова рассказала о развитии серых схем иностранного финансирования организаций, работающих на дестабилизацию обстановки в России, созданных для обхода закона об иноагентах.

«Любопытен финансовый отчет о грантовой поддержке Европейской комиссии, опубликованный 27 июня этого года. Это открытый источник, можно посмотреть и проанализировать. Грантополучателем является российская организация, которая имеет тот же адрес, что и НКО, ранее признанная иностранным агентом. Сумма гранта — 645 тысяч евро либо 48 млн рублей. Представителей НКО мы наблюдали в активнейшей фазе беспорядков в Москве», — рассказала сенатор Бокова.

Она поддержала идею распространения механизма парламентского расследования на случаи вмешательства иностранных государств в политику России. Также Людмила Бокова заявила о необходимости внести в действующее законодательство определение мест проведения политических акций и митингов.

«Комиссия подготовит дополнительные законодательные предложения по точной фиксации в законе мест, где можно проводить такого рода мероприятия политического характера, а где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить. Чтобы исключить субъективизм, и все знали, что в нашем населенном пункте митинг можно проводить здесь, а вот здесь, здесь и здесь — ни при каких обстоятельствах, уж извините», — пообещал Андрей Климов.

Послов пригласят объяснить вмешательство их стран в дела РФ

Председатель комиссии по защите госсуверенитета РФ сообщил, что он с коллегами зафиксировал попытки лоббистских структур США повлиять на выборный процесс в РФ.

«После того, как мы ввели законодательные меры, признавая целый ряд организаций нежелательными, что стало происходить? Эти организации начали пользоваться «прокладками»: либо использовать филиалы иностранных организаций, работающих на территории РФ по совершенно другим официальным вопросам, либо использовать наши неправительственные организации, получавшие соответствующие гранты на совершенно другие официальные цели. Сегодня у нас появились факты, что привлекаются официальные коммерческие лоббистские структуры, в том числе США, мы знаем их конкретные попытки воздействовать на некоторых членов СПЧ, на людей, работающих в вузах», — сообщил Климов.

Его заместительница предложила провести заседание комиссии с участием стран, которых подозревают во вмешательстве во внутренние дела России.

«Вполне разумным было бы в рамках работы комиссии, думаю, даже в сентябре, провести заседание с участием послов тех стран, с территории которых мы активно видим различные действия, которые расцениваем как явное, очевидное вмешательство», — заметила Людмила Бокова.

Андрей Климов, в свою очередь, пообещал, что по итогам заседания будет разработан определенный перечень механизмов, призванных пресекать деятельность спонсируемых Западом организаторов беспорядков в России.