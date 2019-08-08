Артемий Лебедев показал «кретинские аргументы», которыми оппозиция обманывает школьников

Москва, 8 августа. Известный российский дизайнер Артемий Лебедев на примере пранка об отъезде из России опробовал манипулятивные приемы, которые так называемая российская оппозиция использует для формирования протестного сознания у школьников.



Речь идет о видео, из которого можно сделать вывод, что Лебедев эмигрирует в Европу, хотя на самом деле дизайнер сообщил о рядовой поездке за границу.

«На днях я записал тупейший пранк. Я взял набор кретинских аргументов, которым либеральная оппозиция промывает (слово заменено — прим. ФАН) мозг школьникам и просто тупо их воспроизвел. Конструктор примитивен даже не как Лего, а как Дупло», — пишет Лебедев в Facebook.

По его словам, промывка мозгов, которой не гнушается оппозиция, строится по следующей схеме. Сперва идет привязка к местности, затем сообщается факт, из которого можно сделать тревожный вывод. Например, можно сказать: «Я уехал в Европу», но не уточнять о возвращении через 10 дней. Шаг номер три — заявить о непростом времени в России.

После этого необходимо упомянуть неких «мы» и «они». Сознание читателя автоматически наполнит эти понятия нужной коннотацией: «мы» — это те, кто хорошие, а «они» — плохие. Далее следует использовать классический аргумент о том, что в России все изменится к лучшему, когда к власти придут молодые и талантливые. При этом Лебедев недоумевает, где эти молодые и талантливые были все это время. Завершает идеологическое воззвание тезис о том, что данное видео нельзя было записать в России.

Автор поста отметил, что его фейковое видео об эмиграции за сутки собрало полмиллиона просмотров на YouTube и вышло в главные сюжеты новостей.

«Из этого всего можно сделать простой вывод. Если такое никчемное событие, как тупой троллинг становится главной темой для обсуждения в прессе, то здравомыслие сегодня в таком же дефиците, как трюфели», — заключает Лебедев.

Напомним, что в Москве последние несколько недель регулярно проводятся несанкционированные митинги оппозиции, которая якобы добивается регистрации на выборах в Мосгордуму попавшихся на фальсификации кандидатов. Так, например, у Любови Соболь были обнаружены «мертвые души» — подписи умерших людей. При этом каждый раз участники незаконных митингов провоцируют беспорядки и нападают на полицию.

Следственный комитет России объединил в одно производство уголовные дела по факту беспорядков на несогласованных акциях и нападения на полицейских.