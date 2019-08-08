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Трамп заявил, что «не в восторге» от укрепившегося доллара

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Трамп заявил, что «не в восторге» от укрепившегося доллараВашингтон, 8 августа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство крепким курсом доллара.

«Будучи вашим президентом, можно подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара. Я не в восторге», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Глава Белого дома также добавил, что крепкий курс доллара обусловлен высоким уровнем процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). По его словам, данная ситуация наносит ущерб деятельности крупных американских корпораций.

Кроме того, Трамп обвинил ФРС в осуществлении «ошибочной политики», отметив, что это привело к неудовлетворительному экономическому положению в США.

7 августа глава Белого дома заявил, что главной экономической проблемой США является политика ФРС, а не торговая война с Китаем. При этом он выразил уверенность, что ФРС должна снизить базовую процентную ставку как можно быстрее.

Напомним, в конце июля состоялось двухдневное заседание ФРС, по итогам которого регулятор понизил базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых. Снижение процентной ставки стало первым за минувшие 10 лет. Следующее заседание ФРС состоится в середине сентября. При этом снижение ставки привело к падению фондовых индексов на американских биржах, передает НСН.

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