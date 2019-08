Трамп заявил, что «не в восторге» от укрепившегося доллара

Вашингтон, 8 августа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство крепким курсом доллара.

As your President, one would think that I would be thrilled with our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, Boeing,.....