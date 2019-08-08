Посольство США похвалило Зеленского за «храбрость»

Киев, 8 августа. Посольство США на Украине похвалило президента страны Владимира Зеленского за «храбрость и сдержанность», соответствующее заявление опубликовано в Twitter американской дипмиссии.

«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли четыре украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня», — говорится в заявлении посольства США.

В американском посольстве добавили, что подход Зеленского заслуживает поддержку «нормандской четверки».

Во вторник стало известно, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. В Киеве заявили, что причиной гибели якобы стал обстрел со стороны Донецкой Народной Республики (ДНР). После сообщения о гибели военных Зеленский позвонил российскому президенту Владимиру Путину и попросил «повлиять» на представителей ДНР.

В ДНР опровергли причастность к гибели украинских силовиков. В Донецке, комментируя гибель украинских силовиков в Донбассе, сообщили, что трагедия произошла из-за халатности украинского командования во время разгрузки противопехотных мин. В ДНР обратили внимание на то, что работы проходили в четырех километрах от ближайшей позиции ДНР: выстрел из противотанкового гранатомета с этого расстояния не смог бы достать солдат ВСУ.

Напомним, гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.