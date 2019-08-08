Генпрокуратура будет пресекать попытки вмешательства извне на выборах в РФ

Москва, 8 августа. Генпрокуратура РФ в ходе подготовки и проведения единого дня голосования уделит особое внимание попыткам вмешательства зарубежных неправительственных организаций в выборный процесс, сообщил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов.

В четверг состоялось заседание рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Особое внимание уделяется противодействию деструктивному вмешательству в выборный процесс нежелательных иностранных неправительственных организаций, а также противодействию незаконной агитации в Интернете, срыву выборов, призывам к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных массовых акциях протеста», — заявил Завалунов.

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в 2019 году ведомство признало нежелательными три таких организации. Это американский фонд «Свободная Россия», канадский «Всемирный конгресс украинцев» и американская Atlantic Council of the United States («Атлантический совет»). Данные организации, по словам Завалунова, «проводят антироссийские информационно-пропагандистские кампании», передает ТАСС.



Он подчеркнул, что работа этих структур «направлена на вмешательство во внутренние дела России, в том числе в избирательные кампании и оказание влияния на результаты выборов».

Единый день голосования состоится 8 сентября.

Ранее на заседании рабочей группы заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, как финансируются лоббистские структуры для вмешательства во внутренние дела РФ.

По его словам, ранее Госдепартамент США направлял деньги через разные каналы, в частности, через неправительственные организации. После того, как ряд организаций были признаны нежелательными, «организации начали пользоваться «прокладками»: использовать филиалы иностранных организаций, работающие в РФ по совершенно другому официальному профилю, либо использовали НПО, получавшие гранты на совершенно другие цели».

Климов также обратил внимание на вовлеченность молодежи в незаконные митинги. Он подчеркнул, что в отчетах комиссии фигурирует отрывок из заявления разведки США о необходимости работать с допризывниками. Климов отметил, что этот документ опубликован на официальном сайте, там же есть и суммы, выделяемые на вмешательство во внутренние дела РФ. В этих документах фигурируют Совет Европы и ОБСЕ.

Климов добавил, что после изучения опубликованных властями США документов о вмешательстве в дела РФ становится очевидно, что несогласованные митинги в Москве могли иметь спонсоров.

Незаконные митинги в поддержку недокандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных митингов выступили подручные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать их кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. Так, юриста «ФБК» Соболь уличили в подделке 14% подписей, в том числе ее уличили в использовании подписей мертвецов.

Сотрудник МИД РФ Илья Тимохов сообщил ранее, что Госдеп накануне акции опубликовал в Twitter карту маршрута колонны и мест сбора манифестантов. Таким образом, можно говорить об иностранном вмешательстве во внутренние дела России.