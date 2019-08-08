Обнародованы доказательства фальсификаций Соболь и других снятых с выборов «оппозиционеров»

Москва, 8 августа. Telegram-канал «Исповедь сотрудника ФБК» обнародовал подписные листы снятых с выборов в Москве сторонников Алексея Навального, из которых следует, что претензии Мосгоризбиркома к так называемым оппозиционерам были обоснованными.

На многих листах имеются дубли, несоответствия адресов проживания избирателей, подписи умерших людей и несовершеннолетних. Подобные нарушения были обнаружены в документах Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Анастасии Брюхановой, Дмитрия и Геннадия Гудковых, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса и Андрея Бабушкина.

Напомним, что перечисленные кандидаты были сняты с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей и другие нарушения. Так, например, у Соболь процент брака составил более 14% (725 недостоверных подписи) при разрешенном законом пороге в 10%. При этом среди недостоверных подписей были так называемые «мертвые души» — автографы уже умерших москвичей.

Несогласные со своим отстранением оппозиционеры начали устраивать в Москве еженедельные несанкционированные митинги, на которых регулярно происходят стычки с полицией. Следственный комитет России объединил в одно производство уголовные дела по факту беспорядков на несогласованных акциях и нападения на полицейских.