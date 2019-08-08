Участок Белого моря рядом с местом взрыва на полигоне закрыли для судоходства

Архангельск, 8 августа. Участок Двинской губы Белого моря в Архангельской области закрыли для прохода гражданских судов во вторник, 6 августа, еще до взрыва на военном полигоне под Северодвинском, об этом сообщил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.

«В Двинском заливе есть район, который закрыли военные. Военные издают ПРИПы (прибрежные предупреждения для судов — Прим. ред.), капитан порта его публикует. 6 числа [августа] был ПРИП», — рассказал Козуб.

По словам капитана, решение о закрытии участка до сентября текущего года не связано с ЧП в военной части. Козуб отметил, что все закрытия планируются заранее.

В четверг Минобороны РФ сообщило о взрыве и последующем возгорании жидкостной реактивной двигательной установки в ходе испытаний изделия на полигоне в Архангельской области. В результате ЧП травмы получили шесть представителей Минобороны РФ и предприятия-разработчика, два военных специалиста скончались, пишет НСН. В ведомстве сообщили, что превышения радиационного фона в Северодвинске нет.