Городская акция толерантности прошла в Петербурге. ФАН-ТВ

В Сампсониевском саду 8 августа прошла акция «Общий мир». Подобное мероприятие проводится в этом году впервые, и направлено оно на формирование толерантного отношения в молодежной среде, передает съемочная группа Федерального агентства новостей.

Организатором мероприятия стал волонтерский центр «Контакт», который регулярно проводит различные акции, начиная от профилактики употребления табака и алкоголя и заканчивая борьбой с наркотиками.

«Из-за чего у нас появляется нетолерантное отношение к чему-либо? От незнания, — поясняет начальник отдела развития волонтерского движения центра «Контакт» Константин Пискун. — Когда человек получает необходимые ему знания, он понимает, что не нужно бояться того, кто отличается от тебя, исповедует другие взгляды».

Все интерактивные станции, которые представлены на акции, направлены на информирование. Здесь можно будет узнать что-то о костюмах разных народов, их кухне, традициях, посмотреть на карте, где расположены места собраний представителей различных конфессий. В такой легкой игровой форме волонтеры рассказали о важных проблемах формирования толерантности.

Акция призывает к необходимости толерантного отношения к разным культурам России.

