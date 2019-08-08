Москва, 8 августа. Завершение строительства российского газопровода «Северный поток – 2» может быть отсрочено на срок до восьми месяцев из-за отсутствия разрешения со стороны Дании, об этом сообщило агентство Reuters.

Оператор Nord Stream 2 подал жалобу на действия датских властей, назвав решение Датского энергетического совета предоставить третью заявку на прохождение маршрута газопровода попыткой задержать реализацию «Северного потока – 2». Как сообщает агентство, расходы из-за получения запроса на третий маршрут газопровода составят 100 млн евро. При этом задержка реализации проекта приведет к дополнительным тратам на сумму около 560 млн евро.

«Задержка проекта приведет к значительным финансовым затратам Nord Stream 2», — пишет Reuters.

В пресс-службе Nord Stream 2 сообщили в комментарии ТАСС, что не могут подтвердить сумму расходов, названную Reuters. Оператор отметил, что задержки со стороны Дании действительно могут привести к дополнительным тратам, размер которых будет зависеть от сроков.

Ранее представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Эбер сообщил, что компании, реализующие проект «Северный поток — 2», намерены успешно завершить его. Более тысячи компаний из 25 стран, участвующих в проекте, считают, что «Северный поток — 2» должен быть построен, добавил Эбер.

Российский газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Главная его цель — обеспечение надежных поставок природного газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проект «Северного потока — 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников, он призван повысить энергобезопасность Европы и создать рабочие места.