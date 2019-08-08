Стал известен размер зарплаты российских космонавтов

Москва, 8 августа. Уровень заработной платы российских космонавтов сопоставим с зарплатами астронавтов NASA и Европейского космического агентства (ESA). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В Роскосмосе подчеркнули, что все российские космонавты являются сотрудниками «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина». Заработная плата космонавтов начисляется исходя из «Положения о материальном обеспечении космонавтов в РФ». При этом в Роскосмосе отказались раскрыть размер зарплаты космонавтов.

По данным СМИ, размер заработной платы кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей. Действующий космонавт зарабатывает 63,8 тысяч рублей. Инструктор-космонавт получает 88,45 тысяч рублей. При успешном исполнении обязанностей предполагается ежемесячная надбавка до 25% от оклада, а также «тринадцатая зарплата» в конце года.

Кроме того, в случае осуществления трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить надбавку в размере 120%, а также единовременные денежные вознаграждения, передает телеканал «360».

Стоит отметить, что в настоящее время в отряде космонавтов числятся 25 человек, двое из которых находятся на Международной космической станции. Кроме того, восемь кандидатов в космонавты осуществляют подготовку. В Роскосмосе также добавили, что зарплаты российских космонавтов соответствуют уровню оплаты труда астронавтов Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA).