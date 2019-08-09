ФАН обновляет классификатор СМИ

В пятницу, в 10.00, на сайте Федерального агентства новостей будет опубликована обновленная версия классификатора СМИ.

Как отмечает генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, одной из самых больших проблем современных массмедиа является проверка достоверности и полноты публикуемой там информации.

«Конечно, закон РФ «О СМИ» требует от журналистов проверять достоверность сообщаемой им информации, а также накладывает еще несколько ограничений, целью которых является обеспечение безопасности страны или соблюдение прав отдельных категорий граждан. Но если в офлайне эти требования СМИ, как правило, соблюдают, то в Рунете законы РФ зачастую не выполняются вовсе или выполняются не полностью.

Это серьезная проблема — ни российское общество, ни государство пока не может эффективно противостоять массированным информационным атакам, которым подвергается наша страна. Серьезнейшее геополитическое противостояние, в которое втянули Россию после распада Советского Союза, может закончиться и распадом Российской Федерации только потому, что мы слишком слабы в мировом информационном поле.

Федеральное агентство новостей знает об этом противостоянии не понаслышке — с момента создания в мае 2014 года мы становились мишенью как целых государств (Украина, США, Великобритания), так и интернет-монополистов (Google, Facebook, Twitter, Википедия и т.п.). Нас банят, вносят в санкционные списки, откровенно дискриминируют по политическим мотивам, причем происходит это на той площадке, на которой должны работать российские законы, запрещающие цензуру по политическим мотивам — в Рунете.

При этом на этой же площадке, в Рунете, отлично себя чувствуют СМИ, финансируемые теми самыми структурами и лицами, что работают против нас и против России в целом.

Создавая классификатор СМИ, ФАН видит свою миссию в привлечении внимания к очевидной проблеме — информационной уязвимости России. Как показывает практика, враждебные СМИ легко манипулируют общественным мнением россиян, публикуя либо откровенный вымысел, либо полуправду. Эти СМИ становятся настоящими центрами по производству слухов, фейков, провокаций, буквально сжигая свои жертвы информационным напалмом. Результат такой деятельности мы видели за последние годы в десятках стран, некоторые из которых фактически прекратили свое существование в ходе гражданской войны или были катастрофически разрушены.

Редакция ФАН не желает такой судьбы для России. Поэтому мы создали и будем развивать Классификатор СМИ. Этот проект позволит российским читателям адекватно оценивать достоверность предлагаемой разными СМИ информации, ее ангажированность и общую направленность. Кроме того, мы рассчитываем, что на проблему обратят внимание российские контролирующие структуры, которые смогут зеркально отвечать на дискриминацию российской прессы западными регуляторами и монополистами аналогичными ограничениями в Рунете для русофобских и антироссийских СМИ.

Мы считаем, что давно пора отвечать ударом на удар. Русофобия сама не излечится — нужны эффективные лекарства. Классификатор СМИ — из самых эффективных», — подытожил Евгений Зубарев.