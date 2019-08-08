Московские автомобилисты обрушились на «соболиных революционеров» за перекрытые дороги

Москва, 8 августа. Московские автомобилисты обрушились с критикой на участников несанкционированного митинга, из-за которого полиции пришлось перекрывать дороги в центре города в субботу.

«Сейчас, когда «соболиные революционеры» гуляют по бульвару и скандируют: «Мы здесь власть», я хочу спросить: «А кто вам дал право узурпировать власть?». 27 июля я был в числе тех автомобилистов, которым перекрыли движение на Садовом кольце в районе Маяковки», — рассказывает один из москвичей в интервью блогеру Александру Попову.

По его словам, в тот день было много автомобилистов, негодовавших из-за своеволия оппозиционеров, которые не считаются с положением обычных горожан. Еще один собеседник Попова заявил, что далеко не все участники митинга на самом деле понимают, что происходило во время предвыборной кампании и в чем заключается истинная причина выхода на улицу, пишет Nation News.

Напомним, что в минувшую субботу оппозиция провела в Москве несанкционированный митинг. Одним из организаторов акции является Любовь Соболь. Она была в числе кандидатов, отстраненных от выборов в Мосгордуму за подделку подписей.

По словам сотрудника МИД РФ Ильи Тимохова, Госдеп США накануне акции опубликовал в Twitter карту маршрута колонны и мест сбора манифестантов. Таким образом, можно говорить об иностранном вмешательстве во внутренние дела России.

Совфед планирует в ближайшее время подготовить законопроект, который определяет список мест, где разрешено митинговать.