Стала известна вероятная причина гибели украинских морпехов в Донбассе

Донецк, 8 августа. Корреспондент Федерального агентства новостей, работающий в Донбассе, изучил вероятные версии гибели украинских морских пехотинцев. Подробнее – в материале ФАН.

Во вторник, 6 августа, украинский сегмент СМИ буквально взорвала новость о гибели четырех украинских морпехов из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в районе Павлополя на юге Донецкой области.

Украинская сторона довольно быстро выдала в паблик версию, что морпехи якобы были убиты подразделениями Народной милиции ДНР с использованием противотанкового гранатомета. Позже представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) представило результаты разбирательства, опровергающего украинскую версию.

На следующий день начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак выдал на гора «подробности» инцидента и конкретные причины гибели украинских военнослужащих.

«Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций», — заявил Хомчак на брифинге для СМИ.

Корреспондент ФАН детально изучил ситуацию и пришел к выводу, что сама по себе модификация боеприпаса с его последующим отстрелом из противотанкового гранатомета – вполне обыденная история в гражданском конфликте на Украине. Но обыденная она для подразделений ВСУ.

Еще летом 2017 года в распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные материалы с телефона погибшего на Донбассе матроса 1-й роты 701-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Полевого. На одном из видео запечатлено, как пехотинцы кустарным способом модифицируют мину к 82-мм миномету для ее последующего отстрела из станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9). Судя по кадрам, подобное занятие – повседневная практика украинских передовых подразделений.

Для чего производятся подобные манипуляции с боеприпасами? В условиях запретов, введенных минскими соглашениями на использование тяжелых вооружений, данный способ модификации боеприпасов позволял и позволяет украинским военным обходить ограничения, поскольку противотанковые гранатометы не попадают под запрет. Использование 82-мм мины при стрельбе из СПГ-9 позволяет нанести значительно больший урон противнику, формально используя при этом разрешенный вид вооружений.

В 2017 году специально для ФАН описанное «ноу-хау» украинских бойцов прокомментировал военный специалист из Народной милиции ДНР. Весь процесс можно наблюдать на видео ниже.

Но вернемся к заявлению Хомчака. Видимо, новый начальник Генштаба не очень хорошо владеет информацией о реальной боевой обстановке в зоне проведения ООС, раз упомянул о данной практике в рядах вооруженных сил ДНР. Справедливости ради скажем, что украинская сторона уже неоднократно обвиняла представителей республик в стрельбе модифицированными боеприпасами, но традиционно доказательства не предоставляла. Чего не скажешь о самих ВСУ — доказательств использования ими таких боеприпасов более, чем достаточно в Сети.

С просьбой прокомментировать вероятность попадания модифицированной мины прямо в окоп к украинским военнослужащим в указанном Киевом районе корреспондент ФАН обратился к представителю Народной милиции ДНР майору Даниилу Безсонову.

В эксклюзивном комментарии нашему агентству офицер ответил, что в случае отстрела боеприпасов такого типа из противотанкового гранатомета, выстрел должен был бы осуществляться по навесной траектории и вряд ли достиг бы цели с учетом специфики местности и дистанции между позициями.

«Это должен был быть выстрел наугад в небо, по навесной траектории. Потрясающая эффективность – четыре противника погибших. На грани фантастики», — ответил Безсонов.

На вопрос корреспондента ФАН о том, при каких же обстоятельствах погибли украинские солдаты, Безсонов ответил:

«По данным нашей разведки, украинские морпехи погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами, что бывало неоднократно ранее, о чем даже их военный прокурор Матиос заявлял неоднократно».

На предположение о том, что это могла быть спланированная украинскими спецслужбами провокация, Безсонов ответил: