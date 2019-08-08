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МИД РФ рассказал, как Госдеп агитировал москвичей участвовать в беспорядках

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МИД РФ рассказал, как Госдеп агитировал москвичей участвовать в беспорядках

Москва, 8 августа. Власти США распространяли агитационные материалы организаторов незаконного митинга в Москве, призывая жителей столицы участвовать в беспорядках. Об этом в четверг заявил начальник отдела информационных проблем МИД РФ Илья Тимохов, выступая в Совфеде.

Он обратил внимание на то, что 2 августа на официальном Twitter-аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента США появилась карта с указанием маршрута движения колонны и точки мест сбора участников митинга.

«Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в РФ граждан США, однако на деле понятно, что это агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться», — отметил Тимохов.

Он подчеркнул, что подобное поведение в отношении России стало нормой для западных стран. С одной стороны, они вмешиваются во внутренние дела иностранного государства, с другой — критикуют действия полиции, демонстрируя двойные стандарты. Тимохов напомнил, что юридического определения пропорциональности применения силы полицией попросту не существует, а у иностранных дипломатов недостаточно компетенции, чтобы рассуждать на эту тему, передает ТАСС.

Напомним, что в субботу в Москве прошел очередной несанкционированный митинг оппозиции. Следственный комитет России объединил в одно производство уголовные дела по факту беспорядков на несогласованных акциях и нападения на полицейских.

По словам сенатора Андрея Климова, беспорядки в Москве стали результатом иностранного вмешательства. С этой позицией согласен лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который напомнил, что посольство США в Москве публиковало маршрут движения колонны на незаконном митинге.

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