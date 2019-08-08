Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Турции

Стамбул, 8 августа. Охранник не пустил журналистку телеканала «Россия» к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Турцию.

Инцидент произошел после встречи Зеленского с Константинопольским патриархом Варфоломеем: президент Украины попрощался с патриархом и дал комментарий журналистам украинского телеканала. В это время охранник держал российскую журналистку за руку и не давал ей пройти к президенту Украины. После комментария Зеленский сел в машину и уехал.

«В этот момент один из охранников среди приставленных к охране президента Украины турецкой стороной держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала «Россия». Он держал ее, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка», — сообщило информагентство «Укринформ».

В пресс-службе Фанара, комментируя инцидент, заявили, что причиной такого поведения охраны могли якобы стать «любые действия журналистки», которые сочли некорректными.

Зеленский посетил Турцию с двухдневным визитом. Глава Украины накануне провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган выразил надежду на скорейшее окончание гражданской войны на Украине. По его словам, Анкара поддерживает минский процесс, который предусматривает мирное урегулирование вооруженного конфликта.

Кроме того, на встрече с Варфоломеем Зеленский заявил, что Киев не будет вмешиваться в церковные дела, а также пообещал защищать независимость церкви. В свою очередь Варфоломей заявил, что «поддерживает территориальную целостность Украины», после чего Зеленский выразил патриарху благодарность за его позицию.