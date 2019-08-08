Опубликовано видео допроса заключенных, избивавших сокамерника в «Крестах-2»

Санкт-Петербург, 8 августа. Председатель ОНК Петербурга Александр Холодов встретился в «Крестах-2» с арестантами, избившими сокамерника. Федеральное агентство новостей публикует видео, предоставленное Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Петербурга.

На представленном общественниками видео три арестанта — Антон, Константин и Георгий рассказывают, что на самом деле произошло в «Крестах». По их словам, никаких пыток в СИЗО нет, это была разборка между сокамерниками.

Александр Холодов спросил, что стало причиной драки.

«Этот человек украл общие сигареты, дерзко себя повел. Ну мы с ним пообщались», — рассказал Константин.

«Он знал, что в тюремном мире «крысятничество» — это нехорошо», — добавил Константин.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором заключенные бьют арестанта и нецензурно ругаются. В пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сотрудники центрального аппарата ФСИН проверят информацию о пытках в «Крестах».

Следственные органы СК РФ по Петербургу также подключились к проверке по факту публикаций в СМИ о возможных пытках. Представители омбудсмена Петербурга и ОНК регулярно посещают «Кресты», но заявлений о применении насилия в отношении арестантов не было.

По словам заместителя главы ФСИН Валерия Максименко, были выявлены многочисленные нарушения. По его словам, заключенных переводили из камеры в камеру, «подсаживали несудимых к судимым» без учета в специальном журнале.

При этом сотрудники СИЗО ссылаются на то, что не хватает персонала. Максименко считает, что это не оправдывает нарушения.