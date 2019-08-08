МИД РФ осудил призывы СМИ Германии к участию в незаконных митингах в Москве

Москва, 8 августа. Представители МИД РФ провели беседу с временной поверенной в делах Германии в России Беатой Гжески в связи с вмешательством немецких государственных СМИ во внутренние дела РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Российские дипломаты отметили, что действия немецкой государственной медиакорпорации Deutsche Welle противоречат нормам профессиональной журналистской этики, а также являются прямой попыткой вмешательства во внутренние дела России.

«Подчеркнули, что в случае повторения подобного российская сторона оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство планирует направить официальное обращение к властям Германии в связи с вмешательством немецких государственных СМИ в выборы в России. Захарова подчеркнула, что на сайте немецкой международной общественной телерадиокомпании Deutsche Welle была опубликована новость на русском языке с призывом к жителям столицы принять участие в незаконном митинге 3 августа.

Напомним, 3 августа в центре Москвы состоялся незаконный митинг, организованный так называемыми «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды скандального блогера Алексея Навального. Ключевыми организаторами несанкционированной акции выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и Любовь Соболь.

По словам так называемых «оппозиционеров», причиной проведения несогласованной акции стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за подделки избирательных документов и других нарушений, которые они допустили в ходе предвыборной кампании.

По данным Мосизбиркома, в подписных листах «независимых кандидатов» из команды Навального было обнаружено большое количество поддельных подписей, а также автографы несуществующих и умерших жителей столицы.

При этом 29 июня сотрудники полиции обнаружили в Москве подпольную «фабрику», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Любови Соболь, Ильи Яшина и других сторонников Навального. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в их подписных листах были обнаружены «мертвые души».