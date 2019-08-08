Террористы обстреляли авиабазу ВКС РФ в Сирии, погибли мирные жители

Дамаск, 8 августа. Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обстрел был зафиксирован в 16.03 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что всего со стороны террористов было выпущено четыре реактивных снаряда. Они разорвались на территории поселения, расположенного всего в двух километрах от аэродрома.

Сирийские органы безопасности проинформировали российских военных, что в результате обстрела погибли два местных жителя, еще четыре мирных сирийца получили ранения.

«Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Напомним, 5 августа боевики также нарушили «режим тишины» в провинциях Хама, Идлиб и Латакия. Перемирие было введено 1 августа, его поддержало большинство представителей сирийской «умеренной оппозиции», участвовавших в переговорах в Нур-Султане. Но затишьем воспользовались террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (контролируется запрещенной в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра»1) и решили устроить провокацию. Преступники попытались обстрелять российскую авиабазу, но тогда ракеты небольшой населенный пункт Руайсат Афиф.

1 Организация запрещена на территории РФ.