Москва, 8 августа. Власти США используют мозаичные технологии для вмешательства во внутренние дела РФ, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Рабочая группа временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в четверг провела заседание по вопросу иностранного вмешательства в проведение выборов в Московскую городскую думу. Климов отметил, что работа комиссии велась на протяжении двух месяцев.

«То, что некоторым кажется волеизъявлением граждан и случайным совпадением, в нашей комиссии давно называется мозаичными технологиями: когда каждый отдельный шаг, каждый отдельно взятый факт рассматривается как правомерный либо случайный. К сожалению, мы не можем в полном объеме сегодня это доложить, потому что мы все-таки в правовом поле действуем, мы не может говорить как британцы «хайли лайкли». Мы должны доказывать все, что мы говорим, причем проверять это по многим источникам», — заявил Климов.

Сенатор обратил внимание на вовлеченность молодежи в незаконные митинги. Климов подчеркнул, что в отчетах комиссии фигурирует отрывок из заявления разведки США о необходимости работать с допризывниками. Климов отметил, что отчет разведки США опубликован на официальном сайте, там же есть и суммы, выделяемые на вмешательство во внутренние дела РФ. В этих документах фигурируют Совет Европы и ОБСЕ, подчеркнул сенатор, поэтому действие этих организаций сложно называть справедливыми.

Климов добавил, что после изучения опубликованных властями США документов о вмешательстве в дела РФ становится очевидно, что несогласованные митинги в Москве могли иметь спонсоров.

«Не спланированные ли это мероприятия, ни шоу ли это? Нам очень трудно думать, что это не шоу. После того, как мы прочитали, что планируется делать и на какие деньги. Это все проплаченный спектакль», — подытожил Климов.

Кроме того, в ходе заседания Климов сообщил, что Вашингтон нашел новый способ вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Американские власти привлекают официальные коммерческие лоббистские структуры, которые влияют на избирательный процесс.

Несогласованные митинги прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных митингов выступили подопечные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за огромного количества липовых подписей. Так, юриста «ФБК» Соболь уличили в подделке 14% подписей, в том числе за нее якобы подписались давно умершие люди.