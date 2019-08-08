Бизнесмен из Набережных Челнов ищет суперпомощницу на зарплату в 200 тысяч рублей

Набережные Челны, 8 августа. Бизнесмен Эрик Гафаров ищет помощницу. Подходящей по всем его требованиям девушке он готов платить до 200 тысяч рублей в месяц.

Предприниматель из Набережных Челнов считает, что ему нужна помощница «как у Железного человека» (вымышленный персонаж вселенной Marvel — прим. ФАН)

«Чтобы на переговорах мои партнеры сбивались с мыслей, видя ее. А по утрам она мне напоминала, насколько прекрасен мир», — пишет Гафаров в соцсетях.

Девушка должна быть свободной, уметь водить автомобиль и говорить по-английски. Еще одно требование предпринимателя — идеальные параметры. По его мнению, лучший возраст — до 25 лет, вес до 55 кг и рост до 170 см.

Помощница обязана разбираться в футболе и следить за последними новостями спорта. На работе девушка должна иметь при себе Coca-Cola, следить за внешним видом Гафарова и уделять внимание правильному питанию начальника.

Соцпакет бизнесмен не гарантирует, но будет оплачивать поездки и питание сотрудницы. Он просит обращаться всех, кто готов к переезду.

Эрик Гафаров владеет сетью ресторанов, службой доставки еды, магазином корейского бренда и букмекерской конторой.