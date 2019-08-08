Экс-депутат Рады объяснил, почему Турция не будет восстанавливать Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в украинские проекты, которые также включают в себя восстановление инфраструктуры Донбасса.

«Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам на Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы на Украине. Давайте расти вместе», – заявил лидер Украины.

Он попросил турецких бизнесменов помочь Украине в восстановлении инфраструктуры в разрушенном Донбассе. Президент Украины также подчеркнул, что ожидает активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который будет проведен осенью в Мариуполе.

Инвестировать в инфраструктуру Донбасса равноценно тому, что инвестировать в Северный Кипр, считает экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Никто этого делать не будет до завершения конфликта и установления определенного статуса территорий. В таком случае можно было бы инвестировать финансовые ресурсы. Я думаю, что никто не откликнется на призыв вкладывать деньги в Донбасс. Единственной возможностью для осуществления этой идеи Зеленского будет создание международного фонда восстановления Донбасса. И то при условии, если стороны договорятся и будут последовательно выполнять эти договоренности по установлению мира. Такой фонд может быть создан. Напрямую ни один бизнесмен из Турции, посмотрев на отношения между Эрдоганом и Зеленским, в эту территорию ничего инвестировать не будет. Точно так же, как никто в мире не инвестирует в спорные территории. Здесь нет абсолютно никакой перспективы», — заявил Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сама Украина достаточно привлекательная страна с точки зрения инвестиций, считает экс-депутат.

«Там есть над чем работать. Хотя в последнее время возникла проблема, что не с кем работать. Если украинская власть не поймет масштабности катастрофы по части квалификации людей, то в скором времени мы придем к тому, что иностранные инвесторы осознают отсутствие кадров на Украине. Это касается высокотехнологичных производств», — рассказал он.

С точки зрения сельского хозяйства Украина интересная страна, подчеркивает бывший депутат.

«Не случайно Зеленский вел беседу о продаже 40 млн га и обращался к турецкой стороне по поводу инвестиций в этот проект. Но возникает проблема, что вопрос с продажей земли уже решен. Им так кажется. На самом деле, никто ничего не решил. И какой будет реакция украинского общества на продажу земли - это еще большой вопрос. Согласно опросам, 70 процентов населения Украины выступает против продажи земли. Есть другие подходы к более эффективному использованию этого ресурса. Они думают, что достаточно принять закон, и проблема уйдет. Это будет совсем не так. У Зеленского такой принцип, что он приезжает в Турцию и преподносит это как решенную проблему. Так это все не работает», — сообщил Килинкаров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что по итогам переговоров с украинским коллегой рассчитывает на скорое окончание конфликта в Донбассе. Эрдоган также добавил, что Турция никогда не признавала и не признает включение Крыма в состав России. Также Зеленский выразил надежду, что Турция повлияет на ситуацию в черноморском регионе.