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Совфед планирует составить список мест для проведения митингов

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Совфед планирует составить список мест для проведения митингов

Москва, 8 августа. Члены Совета Федерации России разрабатывают законопроект, который установит четкий список мест, где разрешено проводить митинги. В работе над этим перечнем задействована комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По словам главы комиссии Андрея Климова, определение мест для митинга позволит исключить субъективизм в вопросе организации уличных акций. Заместитель Климова Людмила Бокова отмечает, что законопроект с одной стороны позволит реализовать право граждан на собрания, а с другой — учесть интересы обычных граждан, которые сегодня испытывают неудобства из-за  массовых акций.

«Необходимо разработать законопроект, который четко бы определил данные места, тем самым он не нарушал бы право на мирные митинги, акции, но при этом не нарушал бы право других граждан, которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения», — пояснила она.

Напомним, что временная комиссия по защите государственного суверенитета была сформирована после нескольких незаконных митингов оппозиции. Следственный комитет России объединил в одно производство уголовные дела по факту беспорядков на несогласованных акциях и нападения на полицейских.

По словам сенатора Андрея Климова, беспорядки в Москве стали результатом иностранного вмешательства. С этой позицией согласен лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который напомнил, что посольство США в Москве публиковало маршрут движения колонны на незаконном митинге.

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Источник: ТАСС
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