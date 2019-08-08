В Киргизии задержали экс-президента страны Атамбаева. События дня. ФАН-ТВ

Задержание Атамбаева Штурм резиденции, взятие заложников, долгие переговоры. В главных ролях — экс-президент. Так по-голливудски выглядело реальное задержание бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его заподозрили в коррупции. Накануне к резиденции экс-президента прибыли силовики, но Атамбаев вместе со своими сторонниками оказал сопротивление. Начались столкновения. Бывший глава республики даже взялся за оружие и начал стрелять. Во время беспорядков погиб один силовик, более 50 человек пострадали. Атамбаев начал выступать за отставку нынешнего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В это время штурмы проходили один за другим. На месте операции появилась спецтехника МВД, водометы и таранные машины. В итоге экс-президент решил сдаться. Как считает востоковед Александр Князев, причина конфликта — противоречие личных интересов. «В Киргизии происходит традиционная борьба: свойственная для этой территории, исторически обусловленная, активизировавшаяся после распада СССР межклановая родоплеменная межнациональная борьба двух группировок, во многом криминализованная. Группировки представляют собой то, что называется местной «политической элитой», — отметил Александр Князев. Сейчас экс-президент Киргизии задержан. Какова его судьба — пока неизвестно.

Проверка в ФБК В офисе «Фонда борьбы с коррупцией» и у его сотрудников 8 августа проходили обыски. ФБК проверяли по делу об отмывании денег. Речь идет о миллиарде рублей. По данным следствия, с начала 2016-го по конец 2018 года люди, связанные с фондом получали от третьих лиц крупные суммы денег. Для легализации средств они внесли их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков и перевели все на счет ФБК. Не исключается, что на эти средства они не только осуществляли свою деятельность, но и организовывали себе не дешевый отдых. Как считает депутат Государственной думы Евгений Федоров, проверки штаба необходимо было начать уже давно. «Меня очень удивило, когда совсем недавно создавались десятки, даже сотни штабов Навального в регионах. Это аренда помещений, найм людей <…> По моим оценкам, а у меня есть опыт создания организаций, движений, партий и так далее, порядка миллиарда стоит держать эту инфраструктуру в течение года-двух», —отметил Евгений Федоров. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас счета ФБК заблокированы. Но представители фонда все же говорят, что у них есть способ принять пожертвования. Правда, на что они потратят средства — вопрос открытый.