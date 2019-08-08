Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров

383
0 Оставить комментарий

Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров

Москва, 8 августа. Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.

По данным специалистов, комары отдают предпочтение I группой крови, которой обладают «универсальные доноры». На втором месте оказались носители II группы крови.

Ученые отмечают, что «вкусовые предпочтения» комаров во многом зависят от температуры человеческого тела и запахов. При этом организм, обладающий высоким уровнем метаболизма, сильнее привлекает комаров, так как производит больше углекислого газа.

«Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — отмечают исследователи.

Самым эффективным средством борьбы с кровососущими комарами являются специальные ультразвуковые устройства. Кроме того, комары не любят запахи эфирных масел, которые  производятся из цветов узколистной лаванды, а также разбавленную в воде ваниль, передает АиФ.

Исследователи также отмечают, что комары мутируют и адаптируются к популярным средствам против насекомых. При этом в России комары не являются разносчиками заболеваний, однако способны переносить малярию, болезнь Зика, вирус Западного Нила и многие другие.

Кроме того, ученые призывают не чесать места укусов комаров. Чем больше человек чешет место укуса, тем сильнее оно воспаляется, так как прикосновение к поврежденной коже неизбежно заносит патогенные микроорганизмы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров