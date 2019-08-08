Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров

Москва, 8 августа. Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.

По данным специалистов, комары отдают предпочтение I группой крови, которой обладают «универсальные доноры». На втором месте оказались носители II группы крови.

Ученые отмечают, что «вкусовые предпочтения» комаров во многом зависят от температуры человеческого тела и запахов. При этом организм, обладающий высоким уровнем метаболизма, сильнее привлекает комаров, так как производит больше углекислого газа.

«Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом», — отмечают исследователи.

Самым эффективным средством борьбы с кровососущими комарами являются специальные ультразвуковые устройства. Кроме того, комары не любят запахи эфирных масел, которые производятся из цветов узколистной лаванды, а также разбавленную в воде ваниль, передает АиФ.

Исследователи также отмечают, что комары мутируют и адаптируются к популярным средствам против насекомых. При этом в России комары не являются разносчиками заболеваний, однако способны переносить малярию, болезнь Зика, вирус Западного Нила и многие другие.

Кроме того, ученые призывают не чесать места укусов комаров. Чем больше человек чешет место укуса, тем сильнее оно воспаляется, так как прикосновение к поврежденной коже неизбежно заносит патогенные микроорганизмы.